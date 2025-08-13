Agentes de la Depincri San Miguel – Magdalena del Mar intervinieron la tarde del lunes a Leonardo Andrés Anderson Tejada (31), alias “Soldado Universal”, por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

La detención ocurrió alrededor de las 6:00 p. m. en la avenida Libertad 1976, en el distrito de San Miguel, donde el sujeto fue sorprendido en posesión de 31 bolsitas de polietileno tipo Ziploc, cada una con una sustancia blanquecina cristalizada que sería clorhidrato de cocaína.

Según el registro policial, Anderson Tejada cuenta con antecedentes: fue detenido el 15 de enero de 2025 por hurto y el 9 de abril de 2018 por tráfico ilícito de drogas.

El intervenido fue trasladado a la sede policial para continuar con las diligencias correspondientes y determinar la procedencia de la droga incautada.