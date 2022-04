La peruana Caren Alegría y el francés Corentin “Coco” Lefebvre iniciaron su romance en Máncora, Piura, hace tres años. Ella, antes de conocerlo, no quería saber nada del amor, y él solo quería disfrutar de su viaje por toda Latinoamérica. Sin embargo, el destino cambió sus planes y unió sus caminos, luego de darse ‘match’ en Tinder, una aplicación de citas. “Desde que la vi supe que ella iba a ser mi esposa”, asegura el europeo que dejó todo para conquistarla.

Actualmente están felizmente casados, viven en Perú y tienen una cuenta en TikTok con 2.5 millones de seguidores en la que registran con humor cómo es el día a día de una pareja multicultural.

¿Quién de los dos tuvo la idea de ingresar a TikTok?

Caren (C). Fui yo. En la pandemia vi que todos estaban usando la app. Al principio Coco no quería, pero igual la descargué. Grabábamos solo para nosotros, ni los subíamos (videos).

Coco (CO). Recuerdo que hicimos un video de Pataclaun y tuvo bastantes “likes”. Nos sorprendió.

Sus videos tienen mucha acogida, ¿qué creen que cautiva al público?

C. Según lo que he podido ver, a las personas les gusta ver como un extranjero, en este caso Coco, se peruaniza. Es decir, les llama la atención cómo ellos se adaptan a nuestra cultura.

Así como hay amor en las redes sociales, también existen los comentarios negativos...

C. Sí, sobre todo hacía mí. A veces ponen, “¡Ay! La cholita quiere su plata o busca salir de su tercer mundo”.

CO. Aquí me he dado cuenta que el enemigo de un peruano es otro...

¿Qué tanto ha cambiado sus vidas?

CO. ¡Bastante! En Francia ni mi vecina me conoce y aquí hasta nos piden fotos. (Risas)

C. Dar entrevistas es algo que nunca pensamos.

¿Cuál es la opinión de sus familiares?

CO. El fan número uno es mi papá. Él siempre vio esto como un negocio, desde un principio.

C. En mi caso, mi familia, al inicio, no estaba muy de acuerdo porque no querían que descuide mi carrera. Sin embargo, ahora ya no dicen nada porque ven que da buen dinero.

¿Qué es lo más complicado de tener una relación multicultural?

C. Creo que ha sido el tema de la comida. Por ejemplo, los peruanos comemos bastante arroz.

CO. Sí, es que en Francia desde niños nos enseñan a comer bien y yo quiero cuidar a mi esposa.

¿Qué planes tienen?

CO. Queremos enfocarnos más en nuestras redes y canal de Youtube.

C. Claro, ahora que ya tenemos nuestro departamento, también tendremos más espacio para grabar.

OJO AL DATO:

Caren Alegría tiene 27 años y estudió Administración de empresas. Por su parte, Corentin ‘Coco’ Lefebvre tiene 28 y es contador de profesión. Uno de los objetivos de su cuenta es fomentar el cuidado de los animales. Puedes encontrarlos en TikTok como Caren y Coco (@carenalegria).

