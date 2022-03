Geraldine Vílchez Dominguez, la popular “Mana” (@lamana._), es una joven madre de 27 años que se ha vuelto viral en TikTok por sus videos en los que finge llamadas con personajes conocidos como Keiko Fujimori, Magaly Medina, Yahaira Plasencia, Karol G, Mirtha Vasquez, el presidente Pedro Castillo, entre otros, y les expresa, con un humor y desenfado, lo que muchas personas piensan de ellos. “Ingresé a esta red social para distraerme en la pandemia y ahora siento que informo, pero con humor”, explica la también cantante a diario OJO.

Los vídeos de las llamadas son muy pedidos, ¿cómo es el trabajo detrás?

Sí, es lo que más se ha viralizado. En realidad con esos vídeos no pauteo nada. Todo sale en el momento. Me gusta que sea espontáneo. Lo genial es que la misma gente me apoya con mi contenido. A veces cuando me pierdo de algo que está pasando, ellas me cuentan y me piden que les informe a mi estilo.

Tú que manejas el humor en redes, ¿este tiene un límite?

Creo que sí. Vi el caso de los colegas (Ricardo Mendoza y Norka Gaspar), y uno no puede reírse de cosas tan fuertes como la violencia a un menor. Por ejemplo, mis seguidores me pedían que hable de Andrea San Martín y la disputa por su hija; yo les dije que no tocaría ese tema porque involucra a una niña. El humor que manejo tiene límites. Lo mismo con el caso de Rusia y Ucrania, hay vidas de por medio y no se puede bromear con eso.





Has hablado de personajes muy polémicos en la política y farándula, ¿alguno de ellos se ha comunicado contigo a reclamarte?

No, ellos lo toman a bien. Me han comentado Ethel Pozo, Rosangela Espinoza, Shirley Arica, etc. Incluso, el manager de Melissa Paredes se comunicó conmigo porque, al ver que hacía varios vídeos hablando de ella, quería que grabemos algo juntas. Nada de lo que hago es personal.

En la red uno está expuesto a comentarios negativos no solo hacia el contenido sino también hacia el físico, ¿cómo lo manejas?

A mí me han criticado por el barrio que tengo al hablar, mi vestimenta y mi sexualidad. “Pareces hombre, ¿ por qué te vistes con esa ropa ancha”, “¿quién se va a meter contigo si hablas así”, me suelen decir. A mí la verdad no me afecta, pero sí debemos respetar los gustos del otro. Si no piensan igual que tú, ¿cúal es la necesidad de entrar a tu video y comentar cosas hirientes?. Eso está pésimo.

¿Qué tanto ha cambiado tu vida?

Mucho. Poco a poco me he ido acostumbrando a que me reconozcan y me pidan fotos. Es bonito saber que hay gente esperando tu contenido.

¿Qué ha dicho tu familia?

Cuando empezaron a compartir mis vídeos y las personas de mi entorno me reconocían, mis papás se sorprendieron. A ellos les preguntaban por mí y les pedían que les envíe saludos (risas). Les encantó la idea y me apoyan bastante.

¿Cuáles son tus planes a futuro?

Muchos me han pedido que abra mi canal de YouTube o que saque un programa online con consejos para las mujeres, pero todavía estoy viendo. Tengo muchas cosas en la mente también en la música.

Estudió canto, baile y actuación en Talento Perú. Empezó a cantar profesionalmente desde los 16 años y, luego de trabajar en varias orquestas, inició en el 2018 su grupo musical “Salsa Queen” donde es la voz principal.





