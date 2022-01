Sufrir de obesidad hizo que se interesara en la nutrición médica y transite por el camino de la vida saludable. Luego de pasar de 108 a 79 kilos, Fabrizio Crudo sintió que podía impartir consejos para ayudar a otras personas a adoptar hábitos más sanos en base a sus conocimientos. Fue así como se convirtió en el “Dr. Fit”, un personaje carismático que, a través de TikTok e Instagram, educa sobre alimentación basada en ciencia con su clásica frase “Papel y lápiz”.

¿Imaginaste que había tanta gente preocupada por tener una vida saludable?

No, definitivamente la pandemia aumentó el interés en este tema. Yo comencé mi cuenta de Instagram en pandemia con 10 mil seguidores y, en menos de un año, llegué a los 100 mil. Luego, cuando abrí TikTok, en menos de dos meses llegué a 2 millones.

¿Qué consideras que has hecho para tener esta comunidad?

Ser constante, eso es lo principal y es lo más difícil.

¿Por qué se nos complica tener una vida saludable?

Porque nadie puede controlar lo que te metes a la boca, solo tú y siempre vas a optar por algo que te genere mucho placer, como la papas fritas, por ejemplo. El punto no es prohibirlos, es saber incluirlos en nuestra dieta.

¿Hay una edad especifica en la que las personas empiezan a interesarse por la vida sana?

Creo que depende más de la situación, aunque considero que ahora los jóvenes son más conscientes. Sin embargo, deberíamos aprender a alimentarnos desde niños, así como se aprende matemáticas, para que cuando sea adulto no tenga inconvenientes.

En el caso de un adulto, ¿es posible cambiar sus hábitos alimenticios?

Es posible, pero más complicado. Es cuando dices: “Es muy difícil cambiar su mentalidad porque es una persona mayor”, bueno en la alimentación pasa lo mismo. En cambio, si los tienes desde pequeño, el tomar más agua, comer frutas, comer verdura, etc., ya no sería un problema. Muchas personas se excusan con el trabajo para no ejercitarse o comer bien… Sé que el trabajo implica bastantes responsabilidades, pero se debe poner la salud como prioridad. Al día de hoy vivimos más tiempo enfermos que sanos. Conozco a personas que tienen problemas de salud desde los 25 años.

¿Cuál es el mayor mito que existe en torno a la vida saludable?

Que comer saludable es aburrido. La mayoría cree que comer saludable es ingerir pollo a la plancha, papa y ensalada. El problema es que no nos tomamos el tiempo para aprender e innovar.





OJO AL DATO:

Estudió medicina en la Universidad de San Martín de Porres. En octubre lanzó su plataforma de suscripción “Health Academy”, en la que pone a disposición diversos cursos, de tres meses, para aprender a comer saludablemente. Actualmente, tiene 2.8 millones de seguidores en su cuenta de TikTok y 160 mil en su plataforma de Instagram. Puede buscarlo en sus redes sociales como dr.fit.pe





