Corría el año 1996 y en las radios sonaba “Un disco más”, un bolero que llevó a la fama al cantante colombiano Charlie Zaa. Han pasado 30 años desde ese lanzamiento y el artista sigue vigente en las nuevas generaciones.

El cantautor llega a nuestro país con su tour “Nacer de nuevo”, título que refleja el renacer espiritual que vive Charlie. “Siento perfectamente que lo que Dios me ha regalado desde el año 96 ha sido muy grande, maravilloso. Es tan grande el don que me dio, es tan grande el repertorio que me regaló, que actualmente estoy recibiendo mucho amor y cariño por parte de mi público”.

- Charlie continúa vigente 30 años después. ¿Cómo te sientes con esto?

Lo primero, agradecido con Dios por darme la oportunidad de recibir este don tan maravilloso. Lo segundo, agradecido con Dios por permitirme tomar este don como semilla y sembrarlo en una muy buena tierra que es mi público a nivel mundial, porque después de 30 años esta tierra sigue dando fruto.

- Muchos artistas que también tienen la presencia de Dios en sus vidas, cambian su repertorio. ¿Eso pasará contigo?

Yo creo que la estrategia que Dios está usando es precisamente mi repertorio, la música que ustedes ya conocen; y usa como púlpito los escenarios para dar testimonio de lo que él ha hecho en mi vida. Sigo haciendo mi música romántica, mis boleros, y creo que esa es la mejor manera de honrarlo.

Charlie cantará el 13 de junio en Lima y uno de los invitados será su hijo Aarón David. FOTO: Difusión.

- En estos 30 años de carrera, ¿qué le falta hacer a Charlie Zaa?

A nivel de carrera, creo que nunca se termina de aprender. he hecho de todo en esta carrera, he hecho canciones en género vals, pop, bolero, cumbia con el Grupo 5, una canción llamada “Error”, bellísima letra de mi hijo Aaron David. También he hecho salsa; un par de temas bellos dentro de mi más reciente producción “La Historia Continúa”. Yo creo que, si Dios me da vida, licencia y salud, seguiré haciendo música para el amor, para la industria, que quede para siempre.

- Grabaste con el Grupo 5, ¿hay algún otro artista peruano con el que te gustaría trabajar?

Gianmarco. Admiro mucho su carrera, el gran ser humano que es, gran compositor, gran cantante. Me identifico mucho con él. Ojalá podamos coincidir y que Gianmarco me pueda acompañar este 13 de junio, sería maravilloso.

- ¿Para tu concierto del 13 de junio en el Parque de la Exposición vas a tener invitados?

Son sorpresa, el primer invitado que puedo anunciar es mi hijo, Aaron David. Espero que el resto de artistas que estamos abordando puedan acompañarnos, pero va a haber sorpresas en el show, así que no se lo pueden perder.

Charlie Zaa tiene 30 años de trayectoria musical. FOTO: Difusión.

- La gente consume más redes sociales. ¿Cómo va tú relación con las redes?

Me ha costado un poco. Hemos crecido un montón en TikTok, Facebook, Instagram. Pero encuentro un poco distante esta manera de relacionarme con el público. Yo creo mucho en la cercanía. Después de cada show, pido saludar a 25 o 30 personas del público en el backstage y así poder compartir un ratito.

- ¿Para tu concierto en Lima vas a tener un momento con tus fans?

En todos mis conciertos siempre tengo 30 a 40 minutos después de cada show un backstage, donde se escogen de 25 a 30 ganadores.

- ¿Y cómo uno puede ser elegido?

Es un sorteo que se hace dentro del mismo teatro. Entonces, dentro del Anfiteatro del Parque de la Exposición les espero. Compren sus boletos y estén muy pendientes, porque pueden ser uno de los ganadores que tenga la posibilidad de acompañarme después del final del show en el backstage.

ALGO MÁS

Charlie Zaa se presentará este 13 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.