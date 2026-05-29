En riesgo se encuentra la salud de cientos de pacientes afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) debido a que enfrentan dificultades para acceder a medicamentos esenciales para tratar enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Un estudio de Videnza Consultores advierte que solo el 44 % de las recetas médicas prescritas son entregadas completas en hospitales y centros médicos del Ministerio de Salud (Minsa).

El resto de asegurados debe pagar de su bolsillo por tratamientos que deberían ser cubiertos por el Estado y, quienes no pueden hacerlo, interrumpen sus tratamientos, poniendo en peligro sus vidas.

PANORAMA. El estudio detalló, por ejemplo, que apenas entre el 34 % y 38 % de unos 950 mil afiliados al SIS que padecen diabetes reciben atenciones asociadas a dicho diagnóstico. De ellos, solo el 5 % obtiene terapia farmacológico y seguimiento de su caso.

Un panorama similar se da entre quienes sufren de hipertensión. Solo el 2 % recibe su tratamiento a tiempo. “(Estos pacientes) pueden presentar complicaciones muy fuertes e incluso mortalidad prematura”, alertó la presidenta del directorio de Videnza Consultores, Janice Seinfeld.

La preocupación aumenta debido al incremento de enfermedades crónicas en el país. Según el Minsa, más de un millón de peruanos padecen diabetes, enfermedad que requiere control permanente y acceso continuo a medicinas.

En tanto, cerca de 5,5 millones de personas mayores de 15 años padecen hipertensión arterial a nivel nacional.

OJO AL DATO. La falta de stock de medicinas y las demoras en la entrega son algunas de las principales quejas de los usuarios.