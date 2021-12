Sus ganas de emprender surgen al retomar su carrera de Comunicaciones, la cual había dejado años atrás porque tenía la intención de ser sacerdote. Sin embargo, el proceso no fue sencillo. “Cuando inicié hace 5 años, no tenía guías o mentores que me ayudaran en mi camino”, dice Daniel Bonifaz, CEO de Kambista y TiendaDa.

Por ello, cuando ya tenía sus dos negocios decidió ser esa persona que le hubiese gustado tener a su lado en su proceso de emprendimiento y es cuando se vuelve creador de contenidos. Deseaba compartir, a través de su Instagram y TikTok, consejos en base a su experiencia.

He notado que tus seguidores no solo te ven como un especialista sino que también se identifican contigo.

Recuerdo que quería hacer esto (crear contenido) cuando ya mis negocios no dependan de mí, pero mi esposa me recomendó hacerlo de una vez para que mis seguidores vean mi día a día como emprendedor también. Me gusta que me vean de tú a tú.

¿Consideras que hay una edad ideal para emprender?

Considero que eso va más allá de la edad, pero creo que cuando menos responsabilidades tienes, más riesgo puedes asumir.

¿Cuál es tu propósito con todo lo que haces?

Mi propósito es generar un impacto en el ecosistema emprendedor en Latinoamérica. Allí quiero dejar mi huella.

¿Por qué tenemos tanto miedo a emprender?

El miedo es un sentimiento que nunca se va a ir. Uno como emprendedor tiene que aprender a vivir con él. Es más, cuando emprendas el miedo va a ser más grande porque hay más responsabilidad. Pero, si sabes manejarlo puedes usarlo a tu favor.

¿Cómo ves el panorama del emprendedor peruano?

El peruano es bien recursero y creativo. Creo que a medida que avanza la tecnología, los emprendedores van a encontrar más herramientas para salir adelante.

¿Cuál crees que es el principal problema que afrontan los emprendedores?

Definitivamente la pandemia aceleró el proceso de digitalización y muchos con negocios tradicionales no tenían el conocimiento para hacerlo a esa velocidad.

¿La perseverancia es una cualidad clave del emprendedor?

De todas maneras, pienso que el último kilómetro es el menos recorrido y mientras más llegues a ese kilómetro más diferente serás del resto. Normalmente la gente renuncia. Aunque a veces también se debe dar un paso al costado.

¿Cómo saber a qué no renunciar ?

Tienes que hacerte cuatro preguntas: ¿eres buena haciendo eso?, ¿ amas lo que haces?, ¿qué es lo que tu gente necesita? y ¿ la gente te pagaría?. Si cumples todo esto, ahí es donde debes enfocar tus balas porque va hacer más fácil. Si eres bueno en algo pero la gente no lo necesita, ellos mismo te van a decir por ahí no es.

¿Qué consejos les puedes brindar a los que desean emprender?

Primero, si tienes una idea de negocio, contarla. Tienes más posibilidades de encontrar un inversionista, un socio comercial o estratégico a que te la roben. Segundo, crear experimentos pequeños. No tienes que hacer grandes cosas para validar un negocio. Tercero, trazarse pequeñas victorias.

Daniel Bonifaz, creador digital

OJO AL DATO:

Estudió Comunicación e Imagen Empresarial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En 2016 fundó Kambista, la primera casa de cambio digital en Perú, y este año creó la plataforma TiendaDa. Actualmente cuenta con 47.3K seguidores tiene en su cuenta de Instagram (@danielbonifazz). Mientras que en TikTok cuenta con más de 200K.

