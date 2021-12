Su fortaleza y carácter no solo le ha ayudado a forjarse una impecable carrera en la actuación, sino que también le ha servido para salir victoriosa de momentos incómodos: como enfrentar a un hombre que agredía a su pareja en la calle o a un profesor de teatro que buscaba sobrepasarse. Stephanie Orúe ha interpretado a muchos personajes en el cine, teatro y televisión, sin embargo, con “Fieras”, obra dirigida por Norma Martínez, ha podido analizar el contexto actual de la lucha femenina y repasar esas ideas “precarias” de la sociedad que aún está vigente.

En entrevista para OJO, la actriz resalta la importancia de tocar problemas sociales a través del arte y revela las intenciones que tiene al incursionar en la música.

Actualmente estás participando en “Fieras” que ya está en sus últimos días, ¿En qué consiste esta puesta en escena?

Fieras es una adaptación sobre Fierecilla domada de William Shakespeare que ha sido escrito por Mateo Chiarella y dirigida por Norma Martínez. Es un espectáculo bien variado y completo porque te da de todo un poco. Además, tiene una dramaturgia en la que vamos hablando que tan vigente es montar la Fierecilla domada en estos tiempos. Creo que termina siendo una experiencia que te lleva a lo más hondo de lo que significa ser mujer y hombre, desde épocas anteriores. Te deja el mensaje que la sociedad tiene que evolucionar, ha evolucionado y debe seguir haciéndolo.

Desde tu posición como parte del elenco, ¿qué es lo que te ha sorprendido de esta obra?

El repasar ideas recontra precarias. Recordar que tan difícil era para una mujer tener una carrera o cómo tenían que ser madres obligatoriamente. Si ahora todavía se sorprenden cuando dicen que no quieren tener hijos, no imagino cómo ha sido antes que pensaban que una mujer estaba hecha para la casa. Y no, no es así. Como tampoco el hombre no tiene que ser siempre rudo o tener el trabajo duro de la casa.

Definitivamente el principal cambio que hay en la sociedad con respecto a las mujeres, es que ya tenemos más libertad para decidir...

Por supuesto. Ya podemos decidir y liderar, algo que no se veía antes. La posición en la que estamos ahora es por esas mujeres que han peleado para que nosotras podamos votar por ejemplo. Básicamente ese es el fin de la obra mostrar lo que se ha avanzado y lo que aún hay por mejorar. Cabe recalcar que no es en plan ‘reclamón’. Queremos que reflexionen y confronten la realidad en la que viven.

¿Qué tan complicado es ser mujer en el mundo del arte?

Nunca lo he analizado. Supongo que me debo haber topado con prejuicios, pero mi amor por el teatro no me hizo ver en el momento. Estaba super enfocada. Lo que sí recuerdo ahora es que a inicios de mi carrera fui alumna y asistente de un profesor al que admiraba mucho y esta persona intentó sobrepasarse conmigo, pero yo actué y no lo permití.

Él en cada clase intentaba cogerme la pierna, por ejemplo, y yo no me dejaba. Luego, llegaba a mi casa y me cuestionaba para entender lo que pasaba. No sabía si yo estaba entendiendo bien el mensaje. Tenía dudas y no quería involucrar a mi mamá tampoco.

¿Cuándo decides poner un alto y enfrentarlo?

Una vez estábamos en un ejercicio de confianza y todos teníamos los ojos cerrados. En ese momento, sentí como se estaba acercando a mí para cogerme la pierna y yo le golpeé la mano. Obviamente mis compañeros voltearon pero él ni yo dijimos nada.

Al terminar la clase, el profesor me dijo: “Nunca más vuelvas hacer eso” y le respondí: “Nunca más vuelvas a intentar tocarme”. Fue como un trato y después de eso ya no se quiso sobrepasar conmigo. Sin embargo, continúe en el proyecto, cosa que no haría ahora. Tampoco lo denuncié porque no entendía mucho lo que había pasado.





¿Lo has vuelto a ver después de ese proyecto?

Claro. Luego he trabajado con él, incluso, me dirigió en una obra. Pero, no lo vi jamás como ese ser que me mostró en aquella oportunidad.

¿Cuándo te das cuenta de lo que viviste fue acoso?

Cuando escuché el testimonio de algunas amigas y este tema empezó a ponerse más sobre la mesa , entendí recién a lo que estuve expuesta . Por eso, es importante que se hable de esto.

Su paso por la música

¿Cómo nace el interés por la música?

Empecé a escribir desde el año pasado y ha nacido super natural. Todas las historias tienen que ver con alguna de mis vivencias. No me apuro en el rubro de la música, sé que recién estoy ingresando y es un universo gigante. En enero voy a lanzar mi sexto single con mi papá. Es una canción que escribí para los dos y mezcla nuestros gustos. Además habla de la realidad de nuestro país.

En tus canciones también has tocado el tema de la violencia contra la mujer, ¿verdad?

Sí y nació de una historia real. Un día me desperté y escuché gritos en la calle. Me asomé y vi que un señor estaba insultando a su pareja. No bajé pero le dije a la señora que se defendiera pero ella lo justificó diciendo que él era un enfermo. Luego de eso me quedé pensando que ella se enfrenta a eso diariamente y es así como nace “Ni un paso más”.

¿Cuánto te ha costado fortalecer tu amor propio?

Los años te dan esa cancha y ‘concha’. Agradezco a mi profesión que me ha dado ese lado reflexivo y analítico para poder abrazarme sin juzgarme.

OJO AL DATO:

La temporada teatral de la obra “Fieras”, protagonizada por Cindy Díaz, Alicia Mercado, Stephany Orúe y Fiorella Pennano, concluye el 19 de diciembre. Tiene cuenta con funciones presenciales y virtuales. Las entradas pueden ser adquiridas a través de Joinnus.





