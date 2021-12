La filofobia es el miedo a enamorarse o a conectarse emocionalmente con otra persona provocando un aislamiento y rechazo social. Según la psicoterapeuta cognitiva - conductual de Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Psicólogos en Lima Perú (@psicologoslima) , Gianina Jarama, Gianina Jarama este patrón es mucho más común de lo que se puede creer solo que a las personas les cuesta identificarla. En la siguiente nota, la especialista detalla cuáles son los signos de esta fobia y sus posibles orígenes.

¿Cuáles son las señales?

Si se enamora de sujetos imposibles, es decir, aquellas que están comprometidas; no quiere ver a la que le atrae por mucho tiempo; opta por relaciones esporádicas, busca constantemente los defectos en los demás para justificar el alejamiento y no le gusta demostrar sus sentimientos, es probable que sea una persona filofobica y aún no se ha dado cuenta.

Causas

Usualmente ocurren porque han tenido una relación fallida y tóxica en donde han salido heridos. Asimismo, este temor se puede generarse en las personas que vienen de un contexto familiar violento. ”Si han crecido en un hogar con discusiones físicas o psicológicas es probable que en ellos se cree un concepto equivocado del amor “, acotó la psicóloga.

Consecuencias de la filofobia.

En caso de que esta fobia no sea tratada puede agravarse y la persona que lo padece empezará a tener temblores, palpitaciones, mareos, ataques de pánico y sudoraciones cuando ven que están teniendo una relación más seria con una persona. Además, Jarama manifestó que también pueden desarrollar ansiedad y depresión, ya que buscan continuamente aislarse del resto para no involucrarse sentimentalmente. Otra consecuencia es que el resto lo veo como una persona poco confiable e inmadura.

La psicóloga indicó que la filofobia también suele estar relacionada con problemas de autoestima. “Se sienten menos que el resto y creen que no merecen ser amados”.

TE PUEDE INTERESAR