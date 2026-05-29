La novena edición del Burger Fest volvió a reunir a decenas de propuestas gastronómicas de distintos puntos del país y del extranjero, en un evento que puso a prueba sabor, creatividad y técnica en cada hamburguesa presentada. En medio de esta competencia reñida, el jurado del Best Burger Contest definió a su ganadora.

Boycott fue reconocida como la mejor hamburguesería de Lima tras imponerse en el Best Burger Contest, la competencia oficial del festival que reunió a más de 30 propuestas de Lima, provincias y cinco países en el Centro Cultural Lima de Chorrillos.

La hamburguesa ganadora, Pretzel Supreme, conquistó al jurado gracias a una combinación de doble carne Black Angus, doble queso emmental, bacon jam y una costra de provoleta fundida sobre pan de pretzel.

Con este resultado, Boycott obtuvo el primer lugar del certamen y aseguró su participación en el BurgerPalusa, considerado uno de los festivales de hamburguesas más importantes de Latinoamérica, que se realizará en Argentina.

Además de este gran título que es un impulso enorme para ellos como restaurante, la marca recibió premios otorgados por los patrocinadores del evento, incluyendo equipamiento de Food Service y un año de línea empresarial de Bitel.

Un proceso de evaluación exigente

El concurso se desarrolló a través de un sistema de evaluación diseñado para medir no solo el sabor, sino también la consistencia y ejecución de cada propuesta.

La primera etapa consistió en una degustación a ciegas realizada por referentes gastronómicos y creadores de contenido especializados, entre ellos Micha de Maido - Considerado el mejor restaurante del mundo por The Worlds Best Restaurant - , Laura Graner de Restaurantes Perú, Javi Miyasato de BurgerBoy, Alex Quesquen, importante influencer de comida con A Comer, Nachi Benza Creador de Filo y Burger Fest y Karissa Becerra figura importante de la carrera de Gastronomía en la PUCP.

Posteriormente, las hamburguesas fueron sometidas a una ronda de delivery anónimo para evaluar si la experiencia mantenía su calidad fuera del restaurante. Finalmente, los mejores clasificados llegaron a una evaluación presencial durante el festival.

La gran final contó con un panel de jurados de alcance internacional integrado por Rodo Cámara, fundador de BurgerPalusa y The Foodtruck Store (Argentina); Ivalú Acurio, fundadora de Sando (Perú); Nachi Benza, creador de Filo y Burger Fest (Perú); y Lucho Fernández, fundador de The Burger Vilas (Uruguay). Su participación consolidó el carácter regional y el nivel competitivo de esta edición.

El siguiente paso: BurgerPalusa

La victoria en el Burger Fest abre una nueva etapa para Boycott que ocupó el primer puesto, pero también para Señor Honey como subcampeón. Ambos representarán al Perú en un escenario que reúne a algunas de las hamburgueserías más destacadas de la región y que se ha convertido en una plataforma clave para proyectar propuestas gastronómicas a nivel internacional.

Una edición histórica

El Burger Fest Vol. 9 marcó un nuevo hito para el evento. Por primera vez participaron en Lima los campeones de BurgerPalusa (Argentina) y BurgerVille (Colombia), mientras que hamburgueserías de Piura, Arequipa, Tarapoto y Chiclayo demostraron el crecimiento y la descentralización de la escena hamburguesera peruana.

Con una programación que combinó gastronomía, competencia y música en vivo, el festival reafirmó su posición como uno de los encuentros más importantes para la cultura hamburguesera en el país.

El Top 5 del Burger Fest Vol. 9

1. Boycott – “Pretzel Supreme” Doble Black Angus, doble emmental, bacon jam y costra de provoleta fundida sobre pan de pretzel.

2. Sr. Honey – “Cosa de Locos” Brioche de camote, carne madurada, cheddar fundido, mermelada de tocino con miel picante y shiitake mayo.

3. Big Boy – “Big Dream” Doble medallón, doble queso ahumado y tocino glaseado con miel de maple en pan brioche dorado.

4. Papacho’s – “Double Crush” Doble hamburguesa a la plancha, crema de cuatro quesos, pepinillos, papas al hilo y salsa crush en pan brioche.

5. Fogo – “Gochujang Burger” Doble Angus, doble cheddar, mayo gochujang, mermelada de piña tatemada y tocino ahumado en pan de camote.