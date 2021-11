Félix Danilo Gómez Bosquez, conocido artísticamente como Nigga, es un cantante y famoso compositor de música del género reguetón, que destacó por su canción “Te quiero”, la cuál se hizo muy popular entre los jóvenes en la primera década de los 2000. Actualmente, el panameño regresa a Perú para promocionar su nuevo tema “Era ella” que es el tercer sencillo de su último álbum.

En entrevista para OJO, el intérprete conocido por su romantic style nos cuenta cómo era antes el género urbano, lo difícil que ha sido para él adaptarse al ritmo de los actuales reguetoneros y los momentos qué pasó luego de que su disquera bloqueara su música por 6 años.

La época de oro del reguetón

¿En qué momento te diste cuenta que la música era lo tuyo?

Cuando la música fue enganchando con la gente y hubo esa conexión, me terminé por enamorar. Ver al público cantando mis canciones fue increíble. En ese momento dije: “Ya esto es lo mío”.

Asumo que un momento memorable para el artista es cuando escuchas por primera vez tu canción en la radio...

Sí, recuerdo que lo grabé en un cassette la primera vez que salió mi canción en la radio (risas). Ahora ya ni recuerdo donde está.

Has tenido temas que han sido muy populares como “Te amo tanto”, “te quiero” y otros más, ¿cómo hace un artista para competir con sus propios éxitos?

Yo trabajo todo siempre igual en cuanto a creación y feeling. Nunca hago canciones pensando que una va a superar a la otra. Yo lo hago de manera orgánica y pensando en la gente que me sigue que goza del estilo musical que a mi me gusta crear.

¿Cómo fue en ese momento iniciar prácticamente con una nueva movida?

El reguetón fue bastante discriminado. Si decías que estabas cantando ese género ya te calificaban como un vulgar. Pero, ahora es parte nuestra cultura latina.

Momentos complicados

¿Alguna vez dudaste o hicieron que dudes de tu talento?

En mi carrera han existido muchos momentos buenos y malos. En algún momento pensé dejar la carrera, pero luego venía el otro yo diciéndome que le eche ganas. Después me pasó cuando se acabó todo el boom de mis canciones como “te amo tanto”, “estás con él” , etc; la disquera me bloqueó y tuve que hacer discos impresos con música para dárselo a la gente con el fin de mantenerme vigente. Ha habido depresiones y momentos tristes, pero también tiempos de esperanza y felicidad.

Es que en la música, y la vida en general, uno debe perseverar....

La lucha es todos los días. Ahora es más fácil porque uno tiene más herramientas, pero también es más difícil porque hay mucha competencia. Por eso tienes que echarle muchas más ganas y pacientes.

Adaptarse al cambio

Tu has formado parte de la época de oro del reguetón, ¿cómo ves el mercado de antes y el de ahora?

Hay una diferencia bien grande porque antes había menos música. El margen del lanzamiento musical era de 6 hasta 9 meses, pero ahora sacan música cada mes. Es decir, estamos hablando 12 temas anuales de un solo artista y en el género urbano hay miles de cantantes. La competitividad es increíble en las plataformas digitales.

¿Te ha costado adaptarte a ese ritmo?

Estoy abierto a las colaboraciones. Hay muchos que van con los parámetros que yo trabajo y aportarían muchísimos. Por ejemplo podría ser un Raw Alejandro, Yo sentí que estábamos aplastando a la otra canción. Entonces entendí que las músicas ya no son duraderas, la escuchas en la discoteca o en el móvil y luego la cambias, por eso los artistas deben sacar un tema cada mes o dos semanas.

¿Cómo ves a los de la nueva generación del reguetón?

La nueva generación es muy variable y he notado que hay un lineamiento muy parametral. No hay muchas líneas diferentes. Sin embargo, es lo que le gusta a las nuevas audiencias. La música urbana se ha posicionado muy fuerte y nos permite salir a probar otros ritmos también. Antes si hacíamos merengue, la gente se daba cuenta y se asombraba, ahora puedes hacer todo libremente.

¿Te gustaría colaborar con alguno?

Estoy abierto a las colaboraciones. Hay mucho que van con los parámetros que yo trabajo y aportarían muchísimos. Por ejemplo podría ser un Raw Alejandro, Sebastián Yatra o Manuel Turizo.

NUEVO TEMA

Cuéntame sobre tu nuevo tema “Era ella”

Era ella es el tercer sencillo que enviamos del álbum Delirio que salió en mayo. Va dirigido a esas personas que se niegan a terminar una relación. Con esta canción quiero decir que cuando ya no hay reciprocidad en los sentimientos, lo mejor es dejarlo por el lado bueno. No aferrarse, porque si extienden el vínculo, termina mal. Puede ser difícil aceptar que la otra persona ya no quiere estar contigo, pero es sano aceptarlo, para que empieces de nuevo.

Lo que resaltan los seguidores de tu música es la letra, ya que está ligada siempre al romance y el desamor, ¿crees que ese ha sido el secreto de que tus canciones sean tan recordadas?

Sí, ese es como el gancho. Creo que el romantic style ha sido una variante que ha perdurado en el tiempo por ser así: limpio, dedicable y emocionalmente agradable. Recordemos que hay situaciones en la vida en la que uno busca en la música un consuelo o respaldo. Sé que mucha gente se ha enamorado, conquistado y llorado con la música de Nigga.

Por eso es que nosotros continuamos haciendo ese tipo de música, lo que siempre variamos es en la rítmica. Nos adaptamos a la ola del momento sin perder la esencia.

