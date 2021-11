¡Una guerra de nunca acabar! Juan Víctor Sánchez, expareja y padre de la segunda hija de Andrea San Martín, decidió romper su silencio y declaró para el programa “Amor y Fuego”, donde explicó los motivos por los que no le habría otorgado el permiso a su pequeña para viajar con la influencer a Estados Unidos.

“Hay denuncias de por medio y sería contraproducente que al presentar una denuncia contra ella, le brinde un permiso de viaje (...) No es algo de que si le cortó el cabello, si la expuso o no, no es eso nada más, es un tema que estoy seguro que no saben ellos ni siquiera que yo tengo información”, comenzó diciendo el expiloto.

En ese sentido, Juan Víctor evidenció su molestia con la ‘ojiverde’ porque no le informan como padre, sobre distintos acontecimientos que involucran a su hija.

“Mi hija va al pediatra sin que se me informe absolutamente nada, eso me preocupa, por eso le tenía que insistir, porque me leía y no me respondía. A mi me disgusta que no se me comuniquen las cosas, soy el papá y estoy acá, no me tiene consideración”, agregó bastante molesto.

Por otra parte, lo que también sorprendió bastante, es que el piloto mencionó que Andrea San Martín tendría un cierto rechazo hacia su familia, motivo por el que actuaría así y hasta buscaría humillarlo de la manera que sea.

“Yo no puedo hablar con ella porque me va a denunciar. Si yo le pido el número de pediatra, me denuncia por acoso, entonces ¿cómo me comunico? Hay muchísimo odio contra mi familia, contra mi mamá, porque dijo algo que no tenía que decir, contra mi hijo hay comentarios racistas, tratan de humillarme”, finalizó diciendo para el programa que conduce ‘Peluchín’.

Juan Víctor confiesa si cree que Andrea San Martín es una “psicópata”

Asimismo, Juan Víctor Sánchez no respaldó los fuertes adjetivos calificativos que tuvo su madre contra Andrea San Martín, pero aseguró que ella no tendría por qué retractarse.

“No pienso que es una psicópata o narcisista, nunca lo había pensado (...) Ella se opuso al diálogo cuando estábamos con los abogados. Este es su modus operandi, ya sé cómo está actuando, yo conozco las jugadas que hace”, expresó.

