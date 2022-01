Alfredo Fernández, conocido como el “abuelo Matte” por sus clientes, es el claro ejemplo de que no hay un límite de edad para emprender y luchar por tus sueños. Con 75 años se atrevió, como muchos peruanos, a iniciar un negocio en plena pandemia de la mano de su nieta mayor. Juntos han logrado que su joyería Matte crezca cada día más y han formado una gran comunidad en redes sociales que no solo adquieren los trabajos del joyero con 50 años de experiencia, sino que también lo halagan por su dedicado trabajo hecho a mano.

¿Cómo aprende este arte de hacer joyas?

Empecé barriendo en un taller donde hacían joyas y siempre veía el trabajo que realizaban los operarios. Me dio mucha curiosidad y, con el tiempo, el dueño me autorizó para agarrar las herramientas y los materiales. Al inicio me copiaba de lo que hacían mis compañeros, pero luego empecé también a crear. Después pasé por otros talleres.

¿Cuándo se anima a abrir su propia joyería?.

Meses antes de la pandemia me quedé sin trabajo. Quise seguir con mi taller, pero me dio COVID -19 y vendí las dos máquinas que tenía. Me quedé sin nada. Pensé que todo se había acabado para mí, sin embargo, mi nieta, que estaba haciendo teletrabajo en la casa, me propuso tener un emprendimiento para distraerme. Pensamos en varias opciones, pero optamos por seguir en el rubro que yo conocía: la joyería.

¿Qué dijo el resto de la familia?

Nos apoyaron, se encargaron de recomendarnos con sus amigos. Además, a veces nos ayudan con la parte logística.

¿De dónde saca los modelos de sus joyas?

Al inicio me iba a Gamarra para ver modelitos, pero me di cuenta que esos podía hacerlos cualquiera, así que me arriesgué y empecé hacerlos por mi cuenta. Con ingenio y paciencia se pueden hacer buenas cosas.

¿Qué le motiva a seguir trabajando?

Mi taller. Soy una persona que le encanta estar sentado trabajando día y noche. No puedo estar tranquilo sin hacer nada. Tengo que estar chambeando y si no hay nada me pongo a inventar algo.

¿Cuál es la meta que tiene con su emprendimiento?.

Siempre decimos con mi nieta que no paramos hasta Hollywood (risas). Por otro lado, me gustaría comprar esas maquinitas que vendí para recuperarme del COVID -19. Son necesarias para trabajar.

OJO AL DATO:

Tiene 50 años en el mercado y en enero del 2022 recibirá el reconocimiento “Década del envejecimiento saludable” por parte del Minsa que es entregado a los adultos mayores exitosos del 2020 -2030.

