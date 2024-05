Topito estuvo en el set de Magaly Medina y le reveló que iniciará una demanda al hotel donde fue ampayado. Cabe mencionar que la popular Urraca le dejó saber que las imágenes nunca salieron a la luz.

Al escuchar esta amenaza por parte de Topito hacia el local, Dayanita no dudó en burlarse del cómico.

“Él dice que va a ir al hotel a hacer una denuncia por mostrar su imagen, como es figura pública”, dijo Dayanita entre risas.

“Así no fuera figura pública, igual, se supone que estás yendo a un lugar privado”, se defendió Topito.

Topito reconoce que se equivocó en su relación con Dayanita: tengo una esperanza de llevar una amistad

Topito visitó por primera vez el set de Magaly Medina, para hablar sobre el fin de su relación con Dayanita. Durante la entrevista, el actor cómico reconoció que se equivocó varias veces y le pidió disculpas a la artista trans.

“Por eso es que yo estoy dando un paso al costado, yo le deseo toda la suerte del mundo. Voy a hacer mis cosas por mi lado, mi trabajo y lo único que yo puedo decirle en vivo a Dayana es ‘muchas gracias por todo. Se acabó este ciclo, que te vaya bien de todo corazón y ya sabes”, expresó Topito.

Luego continuo con: “yo te quiero mucho, eres una persona que aprecio y tú sabes por qué. Si algún día tú me perdonas, bacán, pero creo que ya no está como para yo insistirle para regresar. Tengo una esperanza de llevar una amistad, así ella no quiera trabajar conmigo”.

Estas palabras no convencieron a Magaly Medina, y opinó que Topito solo dijo todo eso, pues tiene “la esperanza” d que Dayanita lo perdone.

“Tú estás esperanzado en convencerla para que se olvide de todo lo que tú le has hecho. Mira, ella está llorando, ahorita, ¿todo lo que has hecho tú crees que no le duele a ella?, ¿tú crees que no es doloroso?”, le dijo Magaly Medina.

¿Dayanita lloró mientras Topito le pedía ser su amigo?

La actriz cómica le recalcó a Magaly Medina que no estaba llorando, ya que en ese momento supo cuál era su lugar en el corazón de Topito.

“Yo no estoy llorando, madrina, yo no tengo por qué llorar, ahora ya sé mi lugar”, dijo Dayanita.