Felipe Lasso, exnovio de Angie Jibaja, se sinceró en el programa de Youtube ‘24K Proyect’ y habló lo difícil que fue la ruptura con la modelo peruana.

“Ya era una persona complicadita, yo siempre estuve como muy al margen, decía ‘si toca, toca’, la llamaron y le dijeron ‘te queremos a ti y a tu pareja’, yo era nada en ese entonces, básicamente yo estaba detrás de ella, era el novio de ella”, expresó el chileno sobre el inicio de su relación con la modelo.

Asimismo, Felipe dijo que consideraba los hijos de la también actriz como suyos.

“ Un par de niños que se hicieron parte de mí, mis hijos, literalmente mis hijos, estábamos de arriba para abajo, los llevaba y traía al colegio, los cuidaba, fue una experiencia demasiada bonita. Me cambió la vida, quise inculcarles ese amor, respeto, educación ”, manifestó.

Por otro lado, el influencer chileno contó cómo finalizó su relación con ‘La chica de los tatuajes’. “Un día aparecí con las maletas afuera de la casa, junio 7 de 2017, me dejaron afuera de la casa. Gracias a Dios llamé a una amistad que me recibió, me fui a vivir con ellos, les agradezco muchísimo a ellos también. Yo la pasé muy mal, recontra mal porque no era la relación ya, era como la familia que yo tenía con ella, los niños eran parte fundamental de ese amor que yo tenía por ese núcleo. A los niños les dio duro también, para mí eso fue lo más difícil ”, sostuvo.

Además, la expareja de la polémica modelo reveló que tuvo que ir a terapia porque tenía la necesidad de seguir cuidando a la modelo y a sus hijos.

“ Atrás de ella hay dos personas, dos niños, que yo los amo todavía, tengo contacto con ellos ”, concluyó.

