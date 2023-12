Angie Jibaja fue hasta el departamento donde Jean Paul Santa María y Romina Gachoy viven con sus hijos en Navidad. La modelo intentó ingresar al domicilio para ver sus pequeños y el cantante la denunció ante la Policía.

En el video que publicó Angie, se la ve tocando la puerta insistentemente, sin embargo, Jean Paul le pide que se retire.

“ Te va a retirar la Policía. Deja de tocar mi puerta y simplemente espera que venga la Policía para que te retire (...) No entiendes que no quieren verte, no confían en ti, te ganaste con creces, te esforzaste para estar en ese lugar “, fueron las palabras del integrante de ‘Gran Orquesta Internacional’.

Posteriormente, la actriz aclara que no está dentro del departamento, por lo que no estaría invadiendo su privacidad.

“ Yo no estoy dentro de tu casa o todo el edificio es tuyo. Quiero ver a mis hijos, por favor, no los veo hace cuatro años. Voy a llamar a Serenazgo. Es Navidad ”, sostuvo Angie.

En un momento, donde Angie Jibaja toca la puerta, su hijo le exige que se retire del lugar. “ Yo no te quiero ver, así que vete. No queremos verte, retírate ”, expresa su hijo. La modelo solo atina a decir “Te amo, hijo mío”.

Angie Jibaja muestra video para defenderse

