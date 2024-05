Christian Domínguez recibió una denuncia por parte de Maritza Loza por una presunta estafa con su cadena de chifa ‘Tusan Wok’.

En un informe de ‘Magaly TV: La Firme’, la mujer reveló que pagó 300 mil soles por la franquicia de su local en San Juan de Lurigancho pero el proyecto fue un fracaso total.

La emprendedora no vio los resultados que le prometieron en 3 meses y por ese motivo decidió demandar a Domínguez.

“Es muy rentable, vas a vender 70 mil (soles) y nosotros te aseguramos el éxito. Con esas palabras me agarran para que yo pueda comprarles su franquicia”, contó la mujer.

El cantante salió al frente para dar su versión y dijo lo siguiente para Cosmos TV: “Me enteré por mi socio, creo que mi socio ha sido bastante claro. Me da mucha pena, eso nos queda de experiencia porque nosotros hemos cumplido en todo aspecto, hasta en más. Yo he hecho cosas que no he hecho por nadie, pero a veces el buen corazón te gana, quieres que a la gente le vaya bien, eso no lo valora la gente ”.

“ Nosotros hemos cumplido en todo aspecto, incluso en más. Me da mucha pena porque tampoco se cumplió con el contrato, no se canceló, se aperturó sin haber sido cancelado, eso es un gran error de nosotros por buena onda porque no debimos inaugurar hasta que no se cancele hasta el último centavo por contrato, queda como experiencia ”, agregó.

