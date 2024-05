Dayanita confesó que ‘Topito’ se avergonzaba de ella y no la pasó bien: “Me cansé de vivir a oscuras”

Dayanita, la actriz cómica, se ha convertido en tema de conversación luego de anunciar la ruptura de su relación con el también cómico Junior Flores, conocido como ‘Topito’ en el mundo del espectáculo.

Ante las especulaciones sobre su vínculo, decidió salir a confirmar que habían sido pareja. Sin embargo, el reciente ampay del cómico en Sullana la llevó a tomar una decisión drástica.

¿Qué dijo Dayanita sobre su romance con ‘Topito’?

En el programa ‘Todo se filtra’, Dayanita expresó su indignación hacia su expareja y su reciente ampay con otra mujer. La artista destacó que su relación con él nunca fue estable ni positiva, ya que él negaba públicamente su relación, a pesar de que llevaban más de un año juntos. La actriz se cansó de los desplantes y decidió ponerle fin a la relación.

“No tuve una relación estable ni muy bonita, siempre ha negado que estaba conmigo, a mí me ocultaba frente a la gente, quizá era porque soy una chica trans. Por qué con una mujer sí puede besarse y darle la mano y por qué conmigo sí se avergonzaba. Siempre se avergonzó de mí, pero cuando salía a fiestas, él era el pendejo del barrio…”, expresó.

“Yo en su momento cometí errores, porque él a mí nunca me vio como mujer, como supuestamente él me decía que me veía como mujer, porque discúlpame, yo me considero mujer. (...) Desde los 12 años, y él es un hombre, si alguien me ve como mujer, pues me tiene que hacer valer como mujer, y no decir que no estoy con ella, gracias a Dios ahora estoy feliz de la vida”, agregó.

‘Topito’ responde a Dayanita

El cómico ‘Topito’ no se quedó callado y se defendió argumentando que, aunque hubo muestras de afecto con la otra mujer, no considera que haya sido un ampay, ya que él se considera soltero desde hace meses y asegura que su relación con Dayanita terminó en diciembre.

“Todo el Perú no sabe cómo son las cosas. Para mí eso no es ampay porque soy una persona soltera. No la he engañado, no estoy con ella. Desde el 23 de diciembre no estoy con ella”, sentenció.

Dayanita oficializa separación con ‘Topito’

Dayanita sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente el fin de su relación con ‘Topito’ a través de un comunicado en sus redes sociales. La cómica dejó claro que su vínculo con él se limitaba al ámbito laboral y que ella merece ser feliz sin tener que vivir en la sombra de nadie.

“Yo no tengo ninguna relación con Junior Flores “Topito”, que es una persona que se me vinculó por años. Yo soy profesional y siempre priorizaré mi trabajo, ante todo, si me encuentran con Junior Flores “Topito” compartiendo escenario o en el canal, solo será por vínculo laboral”, señaló.

“Yo me cansé de vivir a oscuras, yo soy una persona que merece ser feliz y la luzca de la mano. Merezco muchas cosas bonitas. De todo corazón pido que no me vinculen más con el señor Junior Flores y de hoy en adelante cada quien siga con su vida”, finalizó.





