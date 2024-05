Cint G, la hija del reconocido artista Tongo, se encontraba programada para actuar en el Festi Joven, un evento auspiciado por la Municipalidad de San Miguel. Sin embargo, el espectáculo tomó un giro inesperado cuando su presentación fue interrumpida abruptamente por la propia actividad distrital.

Un vídeo inédito compartido en Instarándula capturó el momento en que la cantante se ve envuelta en un altercado en el escenario, instando a sus seguidores a grabar mientras era desalojada sin una explicación clara.

La indignación de Cint G fue evidente cuando, en medio de su presentación, la Municipalidad de San Miguel le pidió a la artista desalojar el escenario sin dejarla terminar su presentación ante el público.

“Esto me parece una falta de respeto y que vaya a todas las redes sociales. La Municipalidad de San Miguel en estos momentos me está cortando cuando siquiera he publicado mi show. Graben todo, nos quedamos acá”, expresó la artista notablemente molesta.

Aunque en un momento, parece que le cortaron el audio de su micrófono, la hija de Tongo se mantuvo firme en el escenario, y con el respaldo del público. Cabe señalar que incluso cuando el grupo ‘You Salsa’ subió al escenario, Cint G no se retiró, y de alguna manera se convirtió en parte de la agrupación salsera.

En medio de la frustración, Cint G expresó su decepción por no poder completar su actuación como estaba planeado, y lanzó un fuerte insulto contra la Municipalidad de San Miguel. “La Municipalidad de San Miguel es una mie***”, gritó la joven en el escenario.

