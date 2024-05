Giuliana Rengifo asegura que sigue soltera, pese a que fue captada muy cariñosa junto a Donald Yaipén, fundador de Orquesta Candela.

Samuel Suárez de la página Instarándula, le preguntó a la artista si estaba saliendo con Donald Yaipén y ella dijo: “ Amigo mío, soy soltera y trabajo como nunca por mis tres hijas y por mi madre. Ya Dios me enviará un buen hombre ”.

No obstante, el periodista subió un video donde se le ve al músico acariciando el brazo de la cantante.

“Ayer vi a la Rengifo muy cariñosa con este pata”, escribió el usuario.

Giuliana Rengifo asegura tener mejor voz que Maricarmen Marín

Giuliana Rengifo fue invitada al podcast ‘Entre Tragos’ donde habló de su carrera artística y no dudó en asegurar que ella tiene mejor voz que Maricarmen Marín.

A la cantante le preguntaron directamente lo siguiente: “¿Consideras que tienes mejor voz o mejor timbre que Maricarmen?”

Y ella respondió: “Sí, claro. Ella puede decir lo mismo también, cada uno defiende su trabajo, su arte. ¿Sabes que pasa? Conforme pasan los años, ya este año cumplo 25 años, yo he ido mejorando ¿Por qué? Porque he ido practicando, me gusta mucho escuchar y que la gente que realmente sepa más que yo me enseñe y yo estoy siempre atenta a aprender”, sentenció.

