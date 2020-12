Carlos Ezeta Gómez, el joven que se hizo conocido por darle un puñetazo al congresista Ricardo Burga de Acción Popular fue denunciado por acoso sexual en las redes sociales.

Una usuaria de Twitter mostró los mensajes subidos de tono y de alto contenido sexual que el llamado “Héroe de la Generación Bicentenario” le envío por Instagram.

“Así es Carlos Ezeta Gómez ( el que le metió el puñete a Burga) acosándome por Instagram. No quiero imaginar a cuantas más les hace lo mismo y pueden caer, acosador. Tiene mi repudio total. Hay pruebas para los que no me creen”, se lee en el tuit de la jovencita.

Tras hacer pública la denuncia, la mujer recibió amenazas de personas que consideran “ídolo” al agresor de adultos mayores: “Ahora me están amenazando y tengo miedo”, lamento.

Por otra parte, tras volverse tendencia en Twitter todo el día, Ezeta dio sus descargos a través de cuenta de Instagram:

“Soy nuevo con tantos seguidores a los cuales respeto, ahora me doy cuenta que hay y habrá gente tendenciosa que buscarán desfigurar quien soy realmente”, se lee en la publicación que compartió.

Foto: (Instagram/carlosezeta)

