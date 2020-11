Carlos Ezeta, el joven que le propició un puñetazo al congresista Ricardo Burga, decidió salir al frente para admitir la culpa de sus actos. Asimismo, pidió disculpas públicas al integrante del partido político Acción Popular.

“Primero que nada dar las disculpas del caso. No hubo ningún motivo, a mi nadie me obligó a nada, fue una reacción del momento. Le debo una disculpa, no está bien actuar de esa manera, darle un golpe a una persona no está bien”, comenzó diciendo el joven.

Asimismo, Ezeta aseguró no tener nada en contra de la política y se animó a aconsejarle a los jóvenes a no generar violencia en medio de esta crisis política.

“No tengo ninguna afinación hacia algún partido político o persona dentro de la política. Quiero decirles a los jóvenes que no es la manera de hacer las cosas. Podemos manifestarnos pacíficamente como derecho que tenemos”, agregó.

Carlos Ezeta se pronuncia sobre golpe a congresista - Ojo

