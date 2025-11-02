El Museo Cementerio Presbítero Maestro recibe a miles de personas en el marco del Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos. Para estas importante fechas, la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBLM) dispone de todas las medidas sanitarias y de seguridad, previa coordinación con las autoridades.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. el público viene ingresando los días 1 y 2 de noviembre al emblemático camposanto, ubicado en la cuadra 16 del jirón Áncash, en Barrios Altos, Cercado de Lima. Además de recordar a sus seres queridos, rinden homenaje a los personajes que marcaron historia en nuestro país.

Debido a que está prohibido el ingreso de flores naturales, a fin de prevenir riesgos sanitarios, los visitantes llevan flores artificiales.

Para garantizar que las visitas sean seguras y ordenadas, la Beneficencia de Lima coordinó los protocolos de seguridad con la Policía Nacional del Perú (PNP), el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) y autoridades municipales.

El Museo Cementerio Presbítero Maestro, que custodia la SBLM, es el más antiguo de América Latina con 217 años y comprende 22 hectáreas. Se encuentran allí las tumbas de expresidentes, artistas, académicos, investigadores, militares, héroes de guerra, entre otras personalidades.

Se estima que más de 20 mil personas visitarán el Presbítero Maestro y el cementerio El Ángel, ubicado a pocos metros, durante el Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos.