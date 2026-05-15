Ana Cecilia del Carmen Yraida Natteri Montalva, o simplemente Ana Cecilia Natteri, es una destacada actriz peruana con más de 50 años de trayectoria. El mundo del teatro la vio nacer en los escenarios por los años 70, cuando aún era estudiante de Periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

También ha trabajado en cine y televisión. Uno de sus papeles más recordados fue el de la mamá de Cachín, en la película “Asu Mare”, una mujer fuerte, de carácter, que sacó adelante a sus hijos. Ahora la vemos en el teatro con la obra “Mi madre, mi novia y yo”, donde interpreta a una mamá controladora. ¿Pero cómo es Ana Cecilia como mamá?

“No soy una mamá gallina, la verdad; pero sí soy una mamá preocupada”, confiesa Ana Cecilia, madre de dos hijos y abuela de dos nietas.

- ¿Eres sobreprotectora?

Como madres, siempre queremos un poco adelantarnos a lo que podría suceder, que se protejan, que no hagan tonterías.

- ¿Eres hogareña?

La verdad, no mucho.

- Acabas de estrenar la obra “Mi madre, mi novia y yo”, con César Ritter y Milene Vásquez

Sí. Estamos inaugurando el multiteatro Movistar. Es una comedia muy simpática, divertida.

Milene Vázquez, Ana Cecilia Natteri y César Ritter protagonizan esta divertida y filosa historia en el Multiteatro Movistar de Surco. FOTO: DIFUSIÓN

- Como tu personaje en el teatro, ¿eres una mamá con carácter?

Sí, soy un poquito así, la verdad, no me cuesta mucho trabajo interpretarlo.

- ¿Y también eres una suegra metiche, como en la obra?

No, no, tampoco. No como el personaje de la obra. De repente me meto un poquito, deslizo una que otra cosa, pero así tan invasiva, no.

Ana Cecilia participa en la obra "Mi madre, mi novia y yo", junto a César Ritter y Milene Vásquez. FOTO: Difusión

- ¿Prefieres el teatro, el cine o la televisión?

Yo soy más de teatro. Yo me formé en el teatro y mi alma mater es el teatro. Amo el teatro, pero no puedo dejar de admirar las bondades del cine, el alcance, el trabajo del cine es milimétrico, es diferente, es fascinante; y bueno, la televisión, me gusta muchísimo porque llega a todos los rincones.

- ¿En qué año empiezas como actriz?

Yo arranco con “Una vaca mirando el piano”, cuando terminé el primer año de escuela, en el año 70, en la escuela de teatro de la Universidad Católica. Yo estudiaba Periodismo.

- ¿Acabaste la carrera?

Acabé la carrera porque tenía a mi papá y a mi mamá atrás. Pero más tiempo pasaba en el teatro que en la facultad.

- ¿Llegaste a trabajar en algún medio?

Trabajé más en relaciones públicas.

- ¿Quién te llevó al teatro?

Yo estudiaba al frente y me llegó un papelito, ‘¿quieres estudiar teatro? Las clases son gratuitas para los alumnos de la Católica’. Y dije, ya pues. En esa época era un servicio de la universidad que no nos costaba. Entonces, medio Periodismo se pasó conmigo a hacer el examen, ingresamos como 20. Solo quedé yo. Mis compañeros fueron Edgar Saba, Genoveva Elguera, Coco Guerra y Juan Pedro Lauri.

- ¿Alguna vez has enseñado?

No, nunca. Dios no me llamó jamás por ese camino.

- Pero compartir con actores más jóvenes, como ahora con César Ritter y Milene Vásquez, también te da cierta docencia

Me encanta. Agradezco a los dioses, a estas alturas de mi vida, tener trabajo, que me busquen, que haga teatro, que haga cine. Es una de las pocas carreras que tú aún sigues vigente. Si te das cuenta, en las carreras tradicionales a los 60 y pico de años de jubilan y chau. Lamentable, hay gente que ha acumulado experiencia, conocimientos a través de los años y que muchas veces el país lo necesita y no los estamos usando.

- ¿Qué haces en tus ratos libres o no los hay?

Hay épocas que hay ratos libres. Me encanta caminar, me encanta caminar con amigas. Yo soy amiguera, me encanta irme a tomar un café, ir a una feria, ver cosas nuevas, mirar tiendas.

Ana Cecilia es parte de la campaña #PorqueSoyTuMadre de Unacem y Cementos Apu que busca educar sobre la importancia de trabajar con seguridad en las obras. / FOTO: Difusión.

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La actriz participa en la campaña #PorqueSoyTuMadre, una iniciativa educativa de Unacem y Cementos Apu que busca generar conciencia sobre la seguridad en las obras.