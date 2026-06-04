Nueve meses de prisión preventiva contra Alexis Alcántara Tellería (42), investigado como presunto asesino de Zoila Castillo y su hijo de 6 años en la región San Martín, dictó ayer la titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache, Giovana Bautista.

De acuerdo a la normatividad vigente, el Inpe señalará el penal al que irá Alexis Alcántara.

La prisión preventiva se cumplirá mientras se procesa al acusado y el tiempo en reclusión se descontará de la condena que se dicte en la sentencia.

Pruebas

Tras evaluar la acusación fiscal por los delitos de feminicidio y homicidio calificado, y evaluar los elementos probatorios, que incluyen testimonios y registros de cámaras de seguridad, dictó la prisión hasta el 27 de febrero de 2027.

Llevados con engaños a Tocache, Zoila Castillo y su hijo fueron asesinados por el sujeto con quien la mujer de 29 años tenía una relación amorosa tras conocerlo por Facebook.

Existe peligro de fuga y obstaculización a la justicia, y la prognosis de la pena supera los 5 años, indicó la jueza del caso al sustentar su resolución.