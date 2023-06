Un incendio de regulares proporciones se produjo esta madrugada en la cuadra 15 del Jr. Áncash, en el Cercado de Lima. De acuerdo a TV Perú Noticias, el siniestro consumió por completo dos viviendas, mientras otras tres quedaron afectadas por el fuego.

Según el portal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la emergencia se reportó a las 12:41 a.m. de este lunes 19 de junio. Se necesitaron once unidades, entre motobombas, cisternas y ambulancias, para poder sofocar las llamas.

“Estamos pidiendo ayuda al Gobierno. Prácticamente mi casa ha sido la más afectada, así como de nuestros vecinos. Nos han dejado sin nada, lo poco que hemos tenido lo hemos perdido. He salido con la ropa que estoy puesta”, indicó una de las agraviadas al matinal.

Cercado de Lima: incendio en Barrios Altos afectó dos viviendas

Ella contó que los vecinos empezaron a gritar: “incendio”, por lo que salió de su casa y se percató que el humo salía detrás de su vivienda. “Fui y desperté a todos”.

Asimismo, añadió que personal de la municipalidad se acercó en horas de la madrugada y los empadronó para llevarles ayuda. “Dijeron que a las 8 a.m. iban a traernos carpas y otras cosas”.

Por su parte, Luana Sivirichi, vecina de la zona y en cuyo predio se habría iniciado el incendio, acusó a su expareja de haber provocado la tragedia.

“Él ya me había amenazado. Ahora me dice su familia que me van ayudar, pero cómo si toda la casa de mis hijos la ha incendiado”, manifestó.