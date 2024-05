Magaly Medina celebró el cumpleaños de su esposo Alfredo Zambrano y mencionó que no le responderá a Melissa Paredes. Cabe recordar que la modelo se enojó porque en un informe del programa de la ‘Urraca’, aseguraron que la modelo pedía canjes para su boda con Anthony Aranda.

“ Me vine a Arequipa a celebrar el cumpleaños de mi esposo y la verdad que todo el mundo espere y haga su colita, porque hoy no tengo ganas de responderle a nadie, estoy en otras cosas, tengo otras prioridades ”, manifestó la periodista para Trome.

Melissa Paredes le responde a Magaly por decir que pide canje para su boda: Deberías de hacer tu trabajo bien

A través de sus redes sociales, Melissa Paredes le respondió a Magaly Medina, ya que en su programa se emitió una nota donde se afirmaba que ella estaría pidiendo canjes publicitarios para próxima boda junto a Anthony Aranda.

“No me puedo quedar sin decir nada por qué me acaba de llegar un video donde el programa de Magaly se inventaron, creo que a la señora yo sé que a no te interesa mi boda y tampoco quiero que te interese, así como no me interesa ir a tu programa y me han invitado dos veces o tres veces ya. A Anthony también lo has invitado y así nos pagues lo que nos pagues, no nos importa”, comenzó contando Melissa.

Luego continuó con: “Así como no te interesa, deberías al menos hacer tu trabajo bien, informarte y pedir las pruebas. Nunca pedí canje de ese lugar que me parecía horrible y salimos. Entramos y con la misma salimos”.

Melissa también desmintió el testimonio de una colaboradora de un local de eventos donde ella entró a pedir informes.

“Me parece muy desagradable de la señorita decir que he pedido canje, mi amor muestra las pruebas (...) a la señora Magaly que haga mejor su trabajo, que mande a sus reporteros por último. Si no te interesa, no hables de mi boda, gracias no quiero que lo hagas”, contó.

