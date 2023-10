Presbiteriando es el nombre de las cuentas en Facebook, Instagram y TikTok de César Valverde Soto (37) y hace referencia a sus caminatas por el cementerio Presbítero Maestro, que con sus 215 años es el más antiguo de América Latina.

En sus redes sociales, César publica resúmenes de las transmisiones en vivo que hace de sus recorridos.

¿A qué público está dirigido tu contenido?

Es variado. A los que les agrada saber sobre crímenes, a los que les interesa el aspecto cultural como las biografías de los presidentes, a los que les gusta el misterio. También al público que le agrada la arquitectura que ofrece el cementerio en sus mausoleos y criptas. Les narro sobre las construcciones de los siglos 19 y 20.

¿Cómo surge tu interés por las historias del Presbítero Maestro?

Desde muy pequeño me gustó la historia. Gracias a mi madre aprendí a querer la historia del Perú. Ella me contaba de Alfonso Ugarte, de los héroes de la cripta. Ya de grande me enfoqué en el Presbítero Maestro porque resume una parte de la historia del Perú. Nunca me canso de recorrer el cementerio. Tengo una fascinación por la investigación histórica.

¿Cómo te informas de las historias de los personajes enterrados en el cementerio?

Voy al Archivo General de la Nación, a la biblioteca de la Municipalidad de Lima y a la del Congreso. Recurro a los diarios de la época como La Crónica o El Comercio. También a libros como Historia de la República de Jorge Basadre o a tesis como la de Carlota Casalino que habla de la mortandad en Lima. Siempre busco información, fuentes fidedignas y evito hablar de leyendas. Las considero, pero aviso que no son reales.

¿Hay alguna historia que te haya conmovido?

Hay casos conmovedores como los suicidios por amor. Por ejemplo, el de Bertha Martz y José Salas, jóvenes enamorados cuyos restos habrían sido llevados a la fosa común. Este caso se parece mucho al de Romeo y Julieta. En La Crónica se narran los pormenores de lo ocurrido. Ellos se envenenaron en el hotel Comercio. Ver sus fotos y leer las cartas que enviaron a sus familias es conmovedor.

¿Has vivido alguna experiencia sobrenatural en el cementerio?

En dos ocasiones dos amigos me dijeron que habían cargado su celular para grabar y que sus baterías se les habían acabado al ingresar al pabellón de los suicidas. Luego de salir del cementerio me dijeron que sus baterías estaban de nuevo al 100 %.

¿Alguna de las historias te ha dejado una reflexión?

Cada historia permite reflexionar. Por ejemplo, el caso de los jóvenes suicidas. Ellos no se comunicaban con sus padres. En ese entonces no existía la psicología, por lo que no se podía salvaguardar la salud mental. Muchos jóvenes caían en depresión. Esto nos sirve para pensar que siempre es bueno hablar, decir qué nos pasa.

FICHA BIOGRÁFICA

Cesar Valverde es docente e investigador. Tiene estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como complementación académica. Estudia andragogía. Brinda el servicio de recorrido en el cementerio Presbítero Maestro.

2226 seguidores tiene en su cuenta de Facebook. También tiene cuentas en Instagram y TikTok.