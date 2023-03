Los desastres naturales en el norte son noticia en todo el país por la intensidad de las lluvias que ha dejado a miles de familias damnificadas. Sin embargo, también ha sido el escenario propicio para un romántico gesto que fue captado en video y conmovió a más de 1.2 millones de usuarios en TikTok. Desde Chiclayo, en medio de una calle completamente inundada, el video capturó el gesto de un joven enamorado que decidió cargar a su pareja para evitar que moje su ropa y así ayudarla a cruzar la pista.

Como es de esperarse, las imágenes no tardaron en viralizarse y ya han reunido más de 100 mil interacciones que felicitan el accionar del muchacho por comportarse como un caballero con su enamorada. El video tuvo tantas visualizaciones que incluso la madre del joven logró ver el video y dejó un emotivo comentario en el que decía: “Yo viendo a mi hijito en el video. ¡De todo lo que uno se entera por aquí!”. Los usuarios no dudaron en responder a la mujer y felicitarla por haber criado a su hijo con un corazón noble.

Chiclayo: joven se vuelve viral en redes tras cargar a su enamorada en medio de una inundación

“El amor chiclayano en tiempos de lluvia” es la descripción con la que se subió el video. Sin lugar a dudas, ambos jóvenes lograron sacarle una sonrisa a miles de peruanos y demostrar que aún en los peores momentos se pueden encontrar pequeñas alegrías como la que compartió la tierna pareja. Algunos de los comentarios más populares fueron: “Siempre espectadora,nunca protagonista”, “Si no es así, no quiero nada” y “Cosas que nunca me pasarán en la vida :’v”. ¿Harías algo así por tu pareja?