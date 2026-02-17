Un nuevo paro alistan los gremios de transporte público tras el asesinato de Amílkar Raúl Marcano Rodríguez (44), conductor de la línea El Rápido, en San Martín de Porres, y el desproporcionado accionar de la Policía Nacional del Perú durante la protesta que ayer acataron los colegas de la víctima.

Así lo anunció Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, quien cuestionó que los efectivos arrestaran a uno de los choferes que apagó el motor de su unidad para exigir acciones efectivas al gobierno de José Jerí.

“Nos estamos reuniendo con las empresas de la coordinadora y también de otros gremios porque vamos a convocar a una paralización general, ojalá sea contundente, para luchar no solo por el derecho a la vida, sino para que estos señores se vayan. Todos han fracasado...”, sostuvo. No se adelantó la fecha.

PROTESTA. Tal como lo anunciaron, ayer los buses de El Rápido así como de otras empresas de transporte no salieron a operar como medida de protesta ante la nueva muerte que enluta al sector, perpetrada por dos en una moto el último sábado 14 de febrero. Se unieron a la causa las empresas Santa Cruz, Huáscar, Etupsa, La 50 y ET Guadulfo Silva.

Además de apagar sus motores, los choferes de El Rápido intentaron desplazarse con sus buses por la Panamericana Norte hacia el Cercado de Lima, a fin de hacer escuchar sus reclamos; sin embargo, la Policía intervino y les bloqueó el pase en las inmediaciones del óvalo Habich.

Como si no bastara, agentes de Tránsito les impusieron multas por obstaculizar el libre tránsito en la vía pública y, con una grúa, trasladaron al menos uno de los buses al depósito municipal, lo que generó malesta.

“Es injusto. Nos siguen matando, nos acribillan, y es injusto lo que están haciendo. Estamos declarando nuestro derecho, somos trabajadores y no delincuentes”, declaró un transportista.

La indignación escaló cuando el coronel PNP, Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Robos, detuvo al chofer Wilfredo Reyna, por supuestamente hacer disturbio. “¡Él no es un delincuente!, ¡Él no es un asesino! ¡Somos víctimas del sicariato! Esto es un abuso”, le reclamaron los transportistas.

Aunque tiempo después fue liberado, el conductor aseguró sentirse afectado, debido a que lo intervinieron de forma abrupta. Por ello, el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transporte Urbano, Manuel O’Diana Quiroz, exigió la destitución del coronel Montúfar.

“Si nos atacan los extorsionadores, nos matan a nuestros conductores, nos exigen dinero y la única institución que nos puede ayudar es la Policía Nacional. ¿Ahora resulta que la policía nos termina deteniendo por protestar?”, reclamó.

OJO AL DATO. “La extorsión está desangrando el transporte”, dijo el dirigente Martín Ojeda. Agregó que siguen desprotegidos.