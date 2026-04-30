La menopausia no es una etapa larga, es el momento en que cumples 12 meses sin menstruación. Suele ocurrir entre los 45 y 52 años, pero puede manifestarse antes.

En esta etapa los síntomas pueden acentuarse, bochornos más claros, sudoración nocturna, cambios en el sueño, sequedad vaginal, menor energía o libido lo que muchas veces causa problemas entre las parejas.

Lo que no percibes pero que impacta son los estrógenos que siguen cayendo de forma sostenida. Esto acelera la pérdida de masa muscular, aumenta la grasa abdominal y eleva el riesgo de alterar colesterol, glucosa y salud ósea.

Tu cuerpo ahora responde distinto a lo que comes y a cómo te mueves. Por eso, lo que antes funcionaba. deja de funcionar.

En esta etapa no solo se trata de comer menos, también es importante proteger el músculo, metabolismo y los huesos con proteína suficiente, entrenamiento de fuerza y nutrientes esenciales.