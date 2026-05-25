Cuestionamientos recibió el llamado del líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, al promover el voto viciado en la segunda vuelta electoral y se le acusó de buscar favorecer a la candidatura de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en desmedro de la de Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Para el antropólogo Jaime de Althaus, Nieto juega para Sánchez con el voto viciado.

Cuestionamiento

“Tremenda irresponsabilidad interesada la de Nieto. La mayor parte de sus electores van a votar por Keiko Fujimori según las encuestas. Y su plan de gobierno se parece al de Fuerza Popular. Al decidir por el voto viciado está favoreciendo el triunfo de Sánchez -que él sabe sería desastroso para el Perú- porque muchos de sus electores que iban a votar por Keiko ya no lo harían”, explicó.

Voto por Keiko

Jaime de Althaus dijo esperar “que sus electores tengan independencia de criterio y no sigan la indicación de una persona que demuestra que no le interesa el futuro del país”.

“Queda claro a quién beneficia la ‘decisión’ de votar viciado si sus electores le hacen caso: a Sánchez, porque un mayor número dejaría de votar por Keiko. Está jugando a favor de la opción más negativa para el país. Esa es su verdadera opción, camuflada en el viciado”, recalcó sobre el sondeo de Datum de la transferencia del voto de quienes votaron por Nieto: 44.5 % votaría por Fujimori y solo 26.8 % por Sánchez.

¿Burla de Nieto?

Según José Luis Gil, ex director general de Inteligencia, Nieto es “el colmo de la inconsecuencia y una burla” al país, un “descarado” al pedir el voto viciado.

“Encima miente, porque votará por Juntos por el Perú, y dice que será ‘oposición’, pero está de acuerdo en derogar ‘leyes pro-crimen’, una ‘nueva Constitución’ y otras tonterías, igual que Roberto Sánchez”, escribió en la red social X (antes Twitter).

Críticas

Aunque se le ve favorecido con el llamado al voto viciado y dijo que respeta esa decisión, el candidato Roberto Sánchez indicó en un mitin que Nieto “está grandecito para asumir responsabilidad histórica ante el Perú, el pueblo profundo, la democracia”.

Para Patricia Tubilla, excandidata al Congreso por el Apra, “el voto viciado de Nieto es una máscara de su apoyo a Sánchez”.