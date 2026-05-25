Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Melania, de 45 años, que nos escribe desde San Miguel.

Doctora Magaly Moro, le escribo porque necesito su consejo, de lo contrario voy a mandar bien lejos a mi marido. Óscar y yo tenemos 12 años de casados, pese a que no hemos podido tener hijos, somos un matrimonio feliz. Pero toda esa dicha se acaba cuando juega Alianza Lima.

Mi marido, como no logró conseguir entradas para ir a Matute el sábado, vio el partido en casa con sus hermanos y unos amigos. Compraron comida y bebidas, se pusieron sus camisetas y Óscar colocó hasta banderolas en la sala. Mi casa parecía la tribuna sur, pero no dije nada, dejé que disfrute el momento.

Como sabrá, después de tres años, el equipo de La Victoria ganó un torneo. Eso desató la euforia de Óscar. Comenzaron los cánticos, compraron más bebidas y no pararon hasta las 4 de la mañana. Doctora, como comprenderá, no pude dormir. Pero la situación no acabó ahí.

Al día siguiente, mi esposo se pasó todo el día viendo la repetición del partido, los goles y todos los programas deportivos de todos los canales y videos en redes sociales. Los domingos lavamos ropa, hacemos las compras de la semana y limpiamos la casa, y Óscar no hizo nada de eso por culpa del fútbol y su campeón Alianza Lima. Me dejó todo el trabajo a mí sola.

Doctora, yo entiendo que Óscar sea hincha, pero no soporto que cada vez que gana Alianza, se olvida del mundo y sus responsabilidades. Ya no tengo ánimos para seguir soportándolo. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querida Melania, entiendo tu molestia, pero no actúes por impulso, porque podrías tomar una decisión de la cual es posible que te arrepientas. Hazle ver que su comportamiento está afectando su hogar. Explícale que respetas que sea hincha de Alianza, pero que eso no implica que se olvide de sus responsabilidades. Suerte.