Ante el rechazo de organizaciones de base que bloquean carreteras de Bolivia para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, el llamado al diálogo formulado por el mandatario quedó en nada al ausentarse, a última hora, una federación campesina que iba acudir.

“Haré todo lo posible, junto con el Consejo de Ministros, para promover el diálogo, pero todo tiene sus límites, y dependerá en gran medida de (...) varias reuniones, en particular con la federación campesina Túpac Katari”, recalcó Rodrigo Paz.

Nada de diálogo

Sin embargo, este domingo, horas después, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari no asistió al diálogo, luego del rechazo formulado por bases a lo que se veía como una “traición” a la exigencia de que Rodrigo Pazrenuncie.

Desde El Alto, dirigentes campesinos anunciaron que no asistirían al diálogo y denunciaron a los “dirigentes traidores” que buscan negociar la permanencia de Paz en el poder.

Bloqueos

Ello sucede mientras subieron a 59 los bloqueos de carreteras en todo el país, concentrados principalmente en los accesos a La Paz y Oruro.

Mientras siguen cortadas las pistas, dirigentes campesinos, mineros y trabajadores condicionaron cualquier acercamiento a sus demandas: la salida de Rodrigo Paz, el abaratamiento de alimentos y la provisión de combustibles.

Gobierno obrero y campesino

Sin ello, ayer seguían las pistas cerradas con piedras y bloques de cemento, con manifestantes que repelían a policías y militares con bombas lacrimógenas.

Dentro de la Confederación Obrera Boliviana (COB) sectores lanzaron el reclamo de “un gobierno obrero y campesino”.