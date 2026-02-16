Un nuevo atentado extorsivo contra el transporte público dejó sin vida a Amílkar Raúl Marcano Rodríguez (44), trabajador del Grupo Empresarial El Rápido, quien fue asesinado a balazos cuando se encontraba manejando un bus con pasajeros, en San Martín de Porres.

El bus de la Línea JC fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una moto lineal al circular por la avenida Universitaria, la noche del sábado. Uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó contra el padre de familia de origen venezolano.

Por los tiros que recibió, el chofer se desvaneció y la unidad se subió a la berma central. Pasajeros grabaron los momentos de terror que vivieron: gritos, desesperación por protegerse y personas auxiliando al chofer.

Marcano Rodríguez murió camino al hospital. En el patio de maniobras, sus compañeros colocaron ayer un lazo negro en la puerta. “Tenemos miedo ¡Queremos vivir!”, dijeron dos de ellos. Confirmaron que son extorsionados desde el año pasado.

CANSADOS. Ante este nuevo criumen, el dirigente de Transportes Unidos del Cono Este, José Quispe, expresó su decepción por el fracaso del Gobierno para detener el cobro de cupos y anunció que tomarán medidas radicales por lo sucedido.

“Estamos decepcionados con este Gobierno, absolutamente ya nos hemos cansado. Vamos a tomar una medida radical, porque ya hemos presentado documentos, nos hemos reunido, pero lamentablemente no han cumplido”, expresó.

Asimismo, denunció que los jueces y fiscales también fallan al soltar a delincuentes que han sido detenidos por la Policía. “Estamos cansados, con este Gobierno ya creo que llegamos al final, no ha hecho absolutamente nada”, agregó.

En ese marco, Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, sostuvo que los gremios de transporte de Lima Norte evaluaban, hasta el cierre de esta edición, sumarse a una marcha convocada por el “El Rápido” para hoy. “De que se va a dar algo, se va a dar algo”, declaró.

A través de un comunicado, el Grupo Empresarial El Rápido expresó su profunda preocupación por la grave situación de inseguridad y anunció que desde hoy paralizará su operación ante la falta de garantías para continuar brindando el servicio.

“Exigimos a las autoridades una acción inmediata y eficaz para identificar y capturar a los responsables de estos actos criminales y garantizar la seguridad ciudadana”, precisa el documento.

OJO AL DATO. Según la Fiscalía, entre agosto del 2024 y diciembre del 2025, 93 choferes fallecieron víctimas de atentados.