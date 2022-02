El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, se mostró en contra de las propuestas del ministro de Salud, Hernán Condori, de ampliar el aforo en espacios abiertos y cerrados al 100%, así como la posibilidad que se retire el uso obligatorio de la mascarilla en el marco de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el país.

“Estamos en contra porque no es una posición técnica, simplemente es un anuncio de poder contentar a la población con los riesgos de que todavía estamos en la tercera ola. Todavía no ha descendido y la deficiencia de vacunas todavía sigue alarmante. Debería preocuparse el ministro en acelerar la vacunación. Yo ayer he estado en Ayacucho, 40% de la población está vacunado. Realmente son cifras graves”, precisó Urquizo en diálogo a RPP Noticias.

Asimismo, señaló que pese a estar a un mes del inicio de las clases escolares el Ministerio de Salud no ha terminado de inocular a los menores de 5 años a más. “Sacó un comunicado el Minsa hace unos días que iba a priorizar la segunda dosis y no la primera y estamos a un mes del inicio de clases. Entonces, exponer a la población que no está protegida y que esté el aforo al 100% realmente es mucho riesgo. Más aún que estamos en este momento en la tercera ola”.

“Yo creo que el ministro debe asesorarse mejor. Lamentablemente persiste, el presidente lo defiende. Y frente a esa situación nosotros cada día estamos sufriendo. Mire lo que ha pasado ayer en Ate Vitarte, los médicos protestando, los encierra, no quiere escuchar los reclamos. Años que los médicos están pidiendo ir al hospital nuevo. Por los aforos al 100%, más enfermos vamos a tener en poco tiempo”, aseveró.

SOBRE QUITAR LAS MASCARILLAS

Respecto a que se retire el uso obligatorio de mascarillas, el decano del CMP señaló que esto debe ser progresivo, así como ampliar el aforo al 100%.

“Yo creo que esto hay que ser progresivos. No es que nosotros estemos totalmente en contra. Lo que sucede por ejemplo en países cercanos ya están en segunda dosis, nosotros estamos reclamando la segunda dosis de refuerzo. El Perú todavía ni siquiera empieza. Chile nos está ganando, están vacunando inclusive niños de 3 años, nosotros tenemos de 5 años y de forma incompleta”, explicó.

En esa línea, indicó que el Gobierno debe “intensificar la vacunación a todos”. “De tercera dosis hay 30%, los niños todavía no están protegidos, entonces los padres tienen muchas dudas, muchos miedos para llevarlos. Entonces quitar la mascarilla, ampliar esto (del aforo), de repente en algunos sitios como en Ica donde hay 90% de vacunados, podría ser, pero Puno, Madre de Dios, Iquitos, Pucallpa, que está entre 50% a 60% de vacunación y es la población que más se resiste”.

“Mire lo que pasó en Navidad, Año Nuevo, estamos terminando febrero y todavía seguimos con tercera ola y la demanda de atención médica es mayor y médicos muchos se han enfermado. Invoco que el ministro se asesore bien, nosotros estamos en contra que siga porque estamos viendo las deficiencias. Está visitando a los hospitales y lo único que está generando son problemas y no soluciona el problema”, puntualizó.

