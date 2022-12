Jura que es inocente. El expresidente Pedro Castillo señaló no haber cometido ningún tipo de delito y que actualmente está siendo detenido injustamente, luego de haber dado un fallido Golpe de Estado. Y es que en plena audiencia contra su detención preliminar, el ex Jefe de Estado reafirmó que no es una persona “corrupta”.

“Me dirijo a mi pueblo para decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, corrupto ni matón. Estoy totalmente agradecido al país por su confianza, esfuerzo, lucha e identificación. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá”, comenzó diciendo el exmandatario.

En ese sentido, Castillo pidió a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas “que dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”. Sin embargo, el juez César San Martín le llamó la atención y le exhortó a que redireccione su discurso.

Por otra parte, Castillo Terrones acusó a Dina Boluarte de todos los ataques que estarían sufriendo los protestantes. “Señora Dina, mira el lugar que ocupa, la hago responsable a usted y a todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas”, agregó.

