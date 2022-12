Jair Mendoza estuvo como invitado especial en “América Hoy”, donde no pudo evitar ser consultado sobre su romance con Yahaira Plasencia. Y es que el cantante sorprendió a propios y extraños al confesar que había decidido poner en “pausa” su relación con la salsera, “para que priorice su carrera musical”.

“Para ser muy sincero, por todas las cosas que han venido pasando a raíz de las imágenes que salieron, hemos decidido poner en pausa un rato la relación”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el artista peruano señaló que la decisión fue de mutuo acuerdo para que la carrera de la popular ‘Reina del toto’ pueda despegar. “No hemos terminado, pero hemos puesto prioridades, ella tiene su carrera. Seguimos en contacto, pero yo siempre estoy tratando de buscar la tranquilidad para ella, como en todos estos meses”, agregó.

Por otra parte, Jair Mendoza comentó que conoce a Yahaira hace más de un año y que sus saliditas vendrían dándose desde finales de mayo de este año.

“Nosotros no nos conocemos hace una semana, la conozco hace muchísimo tiempo, me hubiera encantado que la gente pueda conocer a Yahaira en esta faceta de tener una relación. Para mi es una mujer espectacular, hemos compartido muchísimas cosas. No necesitamos armar nada, ni ella tampoco lo necesita, lo que hemos vivido es algo muy bonito”, finalizó diciendo.

Jair Mendoza habría terminado con Yahaira Plasencia

TE PUEDE INTERESAR