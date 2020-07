El doctor Elmer Huerta esta vez en su secuencia en América Televisión, se refirió y explicó cuáles serían las consecuencias de usar por muchas horas las mascarillas en este estado de emergencia decretado por el Gobierno a causa de la propagación del coronavirus.

Y es que recordemos que tras el levante de la cuarentena, uno de los requisitos esenciales es el uso de la mascarilla, lavado de manos y alcohol en gel.

Frente a ello, el especialista le explicó un poco al público televidente qué pasaría si usamos por mucho tiempo dichos elementos de bioseguridad.

“Hay dos tipos de mascarillas que son usadas por los profesionales de la salud. La N95 y KN 95, y las mascarillas quirúrgicas que usamos en la vida común. Hay estudios que dicen que si usan la N95 o KN95 por muchas horas pueden tener problemas pero son leves, no alteran la función cerebral, pero si se han detectado cambios en los niveles de oxígeno y CO2, porque estos respiradores son muy pegaditos a la cara y no permiten ningún pasaje de aire por los costados”, comenzó diciendo.

“(...) Las mascarillas normales puede el aire circular, por eso no hay mucho problema en usarlas. Lo que si puede haber problema con ambas puede ser la piel. El acné por ejemplo, porque se remoja la piel con la humedad, entonces no sería una mala idea que de rato en rato se la quite, que se airee un poco y luego se vuelva a poner la mascarilla que esté usando”, agregó.

