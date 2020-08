El representante del corredor morado, Manuel Astorga, informó este miércoles que de los 700 corredores complementarios, 300 de ellos han dejado de circular en la capital debido a que no cuentan con recursos económicos para cubrir los costos mínimos de operación.

En diálogo con Latina, Astorga comentó que hay una desatención por parte del Poder Ejecutivo hacia los corredores complementarios en lo que va de la pandemia por el COVID-19. Indicó que se requiere un subsidio de S/10 millones mensuales para cubrir estos costos.

“Pedimos la disculpa del caso a los usuarios que se movilizan, pero la situación se ha hecho insostenible. Tuvimos un compromiso por parte de la Municipalidad de Lima y del Ministerio de Economía donde se iba a emitir un decreto de urgencia que beneficiaba a los corredores para cubrir los costos operaciones, pero ya han pasado 35 días y nada”, declaró para el citado medio.

“No entendemos por qué el MEF no está siendo empático con los corredores que se movilizan por 5 ejes principales. Hemos operado desde el día 1 del estado de emergencia cumpliendo los protocolos, pero ante la falta del subsidio de los 700 se ha dejado operar 300 tanto los corredores rojos, el azul, el amarillo y morado. Invocamos a las autoridades que nos convoquen para solucionar este tema”, agregó.

Ante esta situación, los usuarios de este servicio han formado largas colas para esperar los buses de los corredores. Algunos de ellos, han tenido que optar por tomar otro transporte público.

El último viernes, el gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), Ángel Mendoza, anunció que esta situación sobre el recorte de las unidades de los corredores se realizaría si es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no cumple con el subsidio.

“En El Peruano se publicó el subsidio para el transporte urbano convencional y para el Metropolitano. Sin embargo, falta atención a los corredores complementarios, que son 5 corredores ejes viales principales que atendemos a casi 150 mil pasajeros -antes atendíamos 500 mil- y como verán los ingresos no cubren mínimamente los costos de operación”, señaló aquel día para Canal N.

“Nosotros requerimos alrededor de 10 millones soles mensual para los cinco corredores, el MEF debe ponerse más sensible, porque al no cubrir los costos de operación, esto afecta al conductor, no se puede cumplir con los proveedores”, agregó.

