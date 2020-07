La noticia que no quería recibir terminó llegando a sus oídos. La joven de nombre Nicole, quien ayer lunes pedía desesperadamente información sobre su padre infectado con coronavirus o Covid-19, se enteró que falleció este martes en el Hospital de Villa El Salvador.

La joven no sabía nada de él hace seis días, sin embargo, este martes se comunicaron con ella, pero para informarle que su padre de nombre José Maria Roca Morales de 70 años, no había podido luchar contra el coronavirus.

“Vengo acá como todos los días, vengo acá para saber información y la última vez que obtuve información fue el día sábado donde una doctora me dijo que mi papá solo tenía dos días de vida”, dijo la joven entre lágrimas.

En entrevista con el noticiero 90 Segundos de Latina, Nicole expresó su pesar. “¿Cómo va tener dos días de vida si yo cuando hablaba con él estaba bien? Me decía sácame y hoy esa doctora hoy me dice que en la tarde mi papá ha muerto. Prácticamente me lo han dejado morir, le han quitado su oxígeno”.

“Para mí que le han quitado su oxígeno porque era de la tercera edad, pero también era un ser humano”, agregó la joven quien tan solo ayer tenía la esperanza de que su padre estuviera con vida.

Este lunes la joven se acercó a una reportera de Latina para suplicar por información sobre su padre, quien fue diagnosticado con coronavirus o Covid-19, motivo por el cual fue internado. “No sé dada de él hace seis días. Él me llamaba y me decía: “Mala atención hijita, sacame de acá”. Lamentablemente no tengo para pagar una clínica, por eso lo he traído acá para que me lo traten, no para que me lo maten”, dijo hace un día.

Joven que pedía información de su papá infectado con Covid-19 se entera que ya falleció -OJO

