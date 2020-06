En el día 107 por coronavirus, el ministro de Defensa, Walter Martos, afirmó este martes que un equipo de trabajo del Ministerio de Salud (Minsa) está tomando acciones para que cuando salga la vacuna contra el COVID-19, el Perú sea uno de los primeros países en poder adquirirlo.

En declaraciones para América Noticias, el titular del Mindef informó que a la fecha se cuenta con un Comando Vacuna que trabaja en esa gestión y recordó que esta podría estar lista el próximo año.

Asimismo, advirtió que la pandemia por el nuevo coronavirus no ha terminado por lo que depende de los ciudadanos cumplir con las medidas para evitar la propagación del virus en el país durante la cuarentena focalizada que se aplicará desde el 1 de julio, hasta que se tenga una vacuna contra este virus.

“De acuerdo a los expertos la vacuna no la tendremos a corto plazo. En los mejores de los casos será a fin de año, pero lo más probable es que sea el próximo año porque no se trata de que se encuentre la vacuna sino que esté disponible masivamente para los países. El Minsa está tomando las previsiones para que el país, cuando salga la vacuna, sea uno de los primeros en poder adquirirlo. Se ha formado un Comando Vacuna de tal manera que con las empresas privadas y con laboratorios se tenga contacto y se pueda adquirir oportunamente”, señaló.

Hasta que no se tenga la vacuna, dijo, el Gobierno no puede establecer un plazo para informar la cantidad de ciudadanos que serán inmunizados contra el COVID-19. “Evidentemente eso todavía no está definido porque indudablemente cuando se descubra la vacuna ese país tendrá que inmunizar a todos sus ciudadanos y luego producir para otros países. Para que llegue rápido se está formando con previsión este Comando Vacuna. Todavía no tenemos una fecha fija, ni qué tiempo tomaría vacunar a los peruanos”, explicó.

Operación Tayta en VES

Martos brindó estas declaraciones durante la operación Tayta en el sector 6 de Villa El Salvador (VES), donde se realizarán pruebas de descarte de COVID-19 a personas en situación vulnerable y se entregarán medicinas para tratamiento temprano a quienes resulten positivos.

La jornada de salud comenzó a las 7:00 horas en el parque Central del sector 6, grupo 6-A, en el cruce de las avenidas César Vallejo y Mariano Pastor Sevilla. En la acción participó también el alcalde de VES, Kevin Yñigo; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Astudillo Salcedo, y representantes distritales del Ministerio de Salud (Minsa).

La Operación Territorial de Ayuda para el Tratamiento y Aislamiento Frente al COVID-19 (Operación Tayta) se realizará también, en forma simultánea, en los distritos de Puente Piedra, Santa Anita, Bellavista, Cercado de Lima, Chincha Alta (Ica) y Chimbote (Áncash).