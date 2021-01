Mariela Vela, voluntaria de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm falleció a causa del coronavirus o Covid-19, según denunció su familia.

Según información que dio la familia a ATV Noticias, la voluntaria murió este lunes 25 de enero y su pareja también se habría infectado con el virus.

La hermana de la voluntaria muerta expresó: “Yo tengo los documentos. Aquí están mis pruebas. A ella le hicieron todo tipo de exámenes antes de inocularle las dos dosis de la vacuna. Aquí dice que si es hipertensa, que si es diabética no podía ser vacunada. Ayer falleció mi hermana a las 7 de la noche. Ahora los doctores dicen que es hipertensa y diabética”, dijo la mujer para ATV Noticias.

Tras la muerte de la mujer, la familia cuestionó la eficacia de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm “

“Me pregunto ¿sirve esa vacuna? Nos están vendiendo falsas esperanzas. Nos están utilizando como conejillo de india. Yo vivía con la esperanza de la vacuna. Yo no me vacuno. Justicia para mi hermana. Quiero que la Cayetano se pronuncie. No han dicho nada. El programa de la vacuna que se haga responsable. Pido justicia para mi hermana”, agregó.

De igual manera, la familia contó que hace 11 días su hermana reportó una gripe y que solo le recetaron una medicina.

“Lo más consternante es que cuando llamaron cuando mi hermana había fallecido en la desesperación le reclamamos si se colocó la vacuna, y la doctora dijo: ‘no existe la vacuna porque no conocemos este virus’. Entonces, por qué nos dicen que nos va a vacunar. Y si me pongo o no me pongo para qué sirve. Quizá mi hermana estaría viva”, expresó.

Cabe indicar que Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien tienen a cargo los ensayos clínicos de Sinopharm en el Perú, informó que todavía no se sabe si la mujer recibió la vacuna contra el coronavirus o el placebo.

“La señora Mariela era nuestra voluntaria y había recibido 2 dosis de vacuna o placebo, no lo sabemos. Hemos pedido ante las instancias correspondientes que nos permite para aclarar la situación. Nunca hemos hablado con la hermana, siempre hemos mantenido comunicación con el esposo y la hija de nuestra voluntaria”, puntualizó.

