El presidente de la República, Martín Vizcarra, explicó una vez más cuáles serán los días de inmovilización absoluta hasta el 10 de mayo, último día de la cuarentena dispuesta por la propagación del coronavirus o Covid-19.

Vizcarra indicó que solo los domingos serán los días de inmovilización las 24 horas y los demás días se deben salir solo si es necesario y con responsabilidad.

“Ya hemos dicho que de acá al 10 de mayo los días de inmovilización son los domingos y así va continuar (...) Siempre hay trascendidos que tratan de confundir a la población, que dicen que del viernes hasta el lunes (será la inmovilización), pero no, solamente los domingos las 24 horas, otro día no, porque esa no es la solución”, acotó el Jefe de Estado.

Agregó por qué no se acatan inmovilizaciones absolutas otros días. “La solución es que los días que se dan, la gente no se aglomere. Si no dejamos que salgan dos o tres días, va haber el doble de gente, así como su proximidad. Los otros días salgan con mucha responsabilidad”.

Recordemos que el doctor Ciro Magiña pidió que los días de inmovilización absoluta sean tres días, pero eso no se acatará.

