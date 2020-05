Este 1 de junio, personal de salud de entre 60 a 64 años volverán a trabajar a los hospitales, luego de que el Gobierno y el Ministerio de Salud bajo una Resolución Ministerial del 13 de mayo indicara que no son trabajadores con factores de riesgo al coronavirus o Covid-19.

Sin embargo, previamente, el 7 de mayo, el mismo Gobierno Peruano y el Ministerio de Salud habían indicado bajo Resolución Ministerial que los trabajadores de salud desde los 60 años para adelante tenían factores de riesgo al coronavirus.

Por ello, el periodista Ronald Cotaquispe acudió al Facebook para hacer una denuncia contra el Ministro Víctor Zamora y al Gobierno y así pedir que no envíen a su madre enfermera mayor de 60 años a una “muerte segura”.

“Mi madre es enfermera del hospital Noguche, es mayor de 60 años y el Gobierno la está obligando a volver al trabajo y no solo a ella sino a otros trabajadores mayores de 60 años”, fue como empezó su denuncia.

Posteriormente agregó: “Mi madre que era del grupo vulnerable, mágicamente ya no lo es, a pesar de lo que diga la Organización Mundial de la salud y este lunes 1 de junio, mi madre tiene que salir y exponerse por culpa del gobierno, ese mismo gobierno que dice que no debe ir al mercado porque es peligroso, pero sí debe ir a trabajar al hospital”.

Cabe indicar que el periodista junto a sus hermanos han tomado todas las precauciones para que sus padres no se infecten del coronavirus e incluso se han alejado de ellos, sin embargo este 1 de junio, su madre al igual que otros trabajadores de salud deberán volver a sus puestos de trabajo.

Por ello, antes de finalizar el video, el periodista hizo una petición a estos trabajadores. “No, yo no quiero perder a mi madre, por tanto le digo a ella y a todo el personal mayor de 60 años que no vayan a trabajar. No vayan a trabajar, no lo hagan”.

RESOLUCIONES MINISTERIALES:

-Resolución Ministerial del 07 de mayo

-Resolución Ministerial del 13 de mayo

VIDEOS RECOMENDADOS

Ethel Pozo hace confesión al tener por videollamada a Carlos Vives

Ethel Pozo hace confesión al tener por videollamada a Carlos Vives- DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR