El coronavirus covid-19, al día de hoy, ha contagiado a más 340.000 en los 178 países del mundo. Fuera de China, país donde se originó la cepa, Italia es el país con más casos, seguido de Estados Unidos y España. Pese a ello, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, viene minimizado la gravedad de la pandemia.

En México, la cifra de contagiados por coronavirus asciende a 316 confirmados y cuenta con 3 muertos. Sin embargo, las cifras parecen no importar al AMLO, que hace unos días pidió a los ciudadanos que no dejen de salir de sus casas por la pandemia de coronavirus. "Yo les voy a decir cuándo no salgan pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas”, señaló en rueda de prensa.

De hecho, hace unas semanas, el mandatario mexicano señaló que “hay quien dice que, por lo del coronavirus, no hay que abrazarse. Pero no pasa nada”. Pese a que la secretaria de Sanidad mexicana anunció las primeras directrices sobre el distanciamiento social, el presidente siguió abrazando a sus seguidores y besando a los bebes en sus actos políticos.

AMLO MINIMIZA LA PANDEMIA GLOBAL

El accionar de López Obrador ha sido blanco de muchas de críticas de quienes consideran que no está siguiendo los consejos dictados por su propio gabinete de Salud.

Las expresiones del mandatario minimizando las medidas de prevención y su resistencia a implementarlas, así como la aparente falta de pruebas para detectar la enfermedad, causan alarma entre la población.

“Mexicanos, vamos para adelante y no dejen de salir”, señaló en una entrevista, instando al pueblo a salir a las calles, a comer, sin importar que los casos de coronavirus aumenta cada día más. Esta frase se suma a otras polémicas, como que los mexicanos son una suerte de etnia fuerte que puede contra este tipo de pestes.

Las declaraciones imposibles del presidente mexicano van contra la corriente de las medidas tomadas por los otros países infectados y de la misma OMS que dictamina para impedir que el brote se siga extendiendo.

López Obrador también se negó a cerrar la frontera con Estados Unidos. “No se cierra”, sentenció su canciller Marcelo Ebrard. Además, dijo que declararía el toque de queda: “Yo respeto la decisión de otros países, nosotros no necesitamos eso”.

Pero lo que más indignó a los ciudadanos fueron sus declaraciones en un video junto a una mujer vestida en ropas tradicionales, en donde llamó a la gente a salir.

“Todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo, y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal, y el presidente les va a decir cuando hay que guardaos", declaró AMLO.

Ante la negativa del máximo representante del país a actuar como los demás países de la región y del mundo, son los mismos mexicanos que vienen tomando medidas y preparándose para un inminente repunte en los casos de coronavirus, tal y como el gobierno pronostica y reconoce desde hace semanas:

Según los científicos mexicanos, entre los que se encuentra el doctor Gustavo Cruz, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, el brote infeccioso del covid-19, es decir la aceleración de contagio, probablemente se dará entre el 20 y el 30 de marzo.

Es por ello que algunos mexicanos optaron por el autoaislamiento o por trabajar desde casa, aunque hasta el lunes 23 de marzo aún se podían ver restaurantes y lugares públicos con una notable afluencia de gente.

LAS CIFRAS ACTUALES DEL COVID-19 EN MÉXICO

El último informe de las autoridades de Salud sobre el avance del covid-19 en México revela que hasta el momento existen 316 casos confirmados, sin que se registren nuevas muertes por esta enfermedad.

Avance de casos del contagio en México:

Confirmados: 316

Sospechosos: 794

Descartados: 1667

En conferencia de prensa, autoridades de Salud informaron que el 64% de los casos son hombres, mientras que el 36% son mujeres. Asimismo, el 90% de ellos son pacientes ambulatorios y el 10% se encuentran hospitalizados.

De otro lado, se resaltó que por el momento no existen nuevas víctimas mortales, por lo que el número se mantiene en tres.

La Dra. Ana Luisa de la Garza, especialista en epidemiología, explicó que en México, el 83% de los casos ha estado en aislamiento, mientras que el 16% se ha recuperado. Detalló que solo el 1% representa las defunciones por el nuevo coronavirus.

EL PASADO MANTIENE EN VILO A MÉXICO

Si bien el discurso del gobierno es un llamado a la calma, muchos mexicanos tiene presente lo ocurrido hace 11 años, cuando en el país pasaron por una situación grave con la pandemia AH1N1, la que ocasionó la muerte de 8,000 mexicanos e infectó a 9.5 millones de personas en todo el país, además de dejar pérdidas millonarias debido a que se cerraron comercios y se cancelaron cientos de eventos públicos.

