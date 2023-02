Los sicarios que asesinaron a Israel San Román, ‘La Tota’, y su familia, en el distrito de San Miguel, se rieron tras escuchar la decisión judicial que impuso 9 meses de prisión preventiva en su contra.

Esta despreciable hecho quedó registrado en la audiencia en vivo que transmitió el Poder Judicial. En esta, el 22° Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el pedido de preventiva que hizo la Fiscalía.

Sin embargo, fue José Henry Preciado Alegría (‘Josecito’ de 18 años) y Fabricio Michael Vera Díaz (‘Bicho’ de 27 años), quienes mostraron actitud desafiante y se rieron cuando el magistrado les consultó si se estaban conformes o no con la resolución.

La prisión preventiva también recayó para otras 4 personas implicadas en la matanza de San Miguel. Sin embargo, estos negaron haber tenido una participación directa en el crimen y que, en algunos casos, desconocían qué iba a pasar.

También se conoció que los representantes legales de los involucrados presentarán un recurso de apelación en las próximas horas.

‘La Tota’ se dio cuenta de sicarios

Israel San Román grabó un mensaje una semana antes del atentado. En el audio se escucha lo siguiente: “Buenos días, me he enterado que ‘Loco Franco’ ha salido, no se bien si con comparecencia restringida o todavía está en investigación... Estoy camino a poner mis garantías personales a la prefectura”.

De lado, ‘La Tota’ sospechó que lo seguían el mismo día del crimen. En un video se ve como se percata que es perseguido por el cruce de la Av. La Mar y la Av. Riva Agüero.

La víctima hace una señal a un patrullero que se encontraba estacionado en la referida dirección. Sin embargo, la unidad de los sicarios aceleró y pasó desapercibida.

Según el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP, general Óscar Arriola, en uno de los autos, un Suzuki plomo de lunas polarizadas y placa F5V-243, se encontraba ‘Loco Franco’, quien desde ahí dio la orden para ejecutar el asesinato.