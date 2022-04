Eliana Gálvez, profesora de Administración de la Universidad del Pacífico, estima que actualmente se pueden encontrar pasajes a Qatar desde los S/ 6 500 hasta los S/ 16 000 dependiendo de las escalas, equipaje y tiempo de viaje para las fechas del evento deportivo. “A menor tiempo de escala, los viajes tienden a tener un costo más alto, además de la cantidad de equipaje que uno desea llevar”, señala Gálvez.

Otros gastos igual de importantes son: el alojamiento (se pueden encontrar desde S/ 300 como mínimo), comidas durante el día (con un costo de S/ 70 como mínimo) y movilidades por día (desde S/ 50 como mínimo) por cada persona en Qatar.

“Existen alternativas de paquetes de viaje que incluyen alojamiento, comidas y transporte al estadio en un solo costo. Estas opciones se encuentran en la página oficial de la FIFA con la iniciativa “Match Hospitality”, donde el viajero puede buscar organizar su viaje dependiendo de los partidos a los que quiere asistir”, señala Gálvez.

Los costos de estos paquetes en el mercado oscilan también por la cantidad de partidos. Por ejemplo: si desea ver dos partidos se pueden encontrar paquetes entre los US$ 2 500 a US$ 2 700 hasta el paquete de tres a cuatro partidos con un costo de US$ 6 000 por persona. Es importante mencionar que las cifras señaladas no incluyen turismo, y/o un gasto adicional (como suvenirs, visita a restaurantes lujosos, etc.)

¿Es importante contar con un buen historial crediticio?

Según Eliana Gálvez, este es un factor clave si en caso la persona solicita un préstamo bancario. “La tasa promedio de un préstamo bancario personal de S/ 25 000 o S/ 26 000 va a depender del historial creditico del cliente en el sistema, solo la TCEA podría llegar a un 21 % o 30 %”, concluye la profesora.

Gálvez señala que Perú tiene un convenio con Qatar desde octubre del año pasado. Los peruanos puede permanecer 90 días en el país sin necesidad de una visa, solo se necesita pasaporte electrónico y DNI vigente.