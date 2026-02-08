A pocos días del Día del Amor y la Amistad, especialistas advierten sobre un aumento en los casos de estafas románticas en plataformas de citas como Tinder y Bumble en el Perú.

Los delincuentes crean perfiles muy elaborados, usando fotos atractivas, muchas veces robadas o generadas por inteligencia artificial, para engañar a quienes buscan una relación seria.

Además, inventan historias de éxito profesional y personal, diseñadas para manipular emocionalmente a las víctimas y ganarse su confianza rápidamente.

En Perú, Tinder y Bumble son las aplicaciones más utilizadas, según el ranking de descargas en Google Play de Similarweb, concentrando el mayor riesgo de contacto con estafadores.

Las modalidades de estafa son variadas: desde maletas retenidas hasta falsas inversiones, emergencias económicas y gastos de viaje supuestamente urgentes.

Los delincuentes suelen pedir dinero bajo presión, muchas veces después de poco tiempo de interacción, aprovechando la cercanía emocional que generan con la víctima.

Para protegerse, los expertos recomiendan evitar enviar dinero, no realizar videollamadas tempranas, desconfiar del “love bombing” y prestar atención a inconsistencias en la historia del otro.

También aconsejan no enviar fotos íntimas ni compartir información financiera, ya que muchas víctimas han sufrido robos de dinero y amenazas posteriores.

Las pérdidas económicas reportadas en Perú comienzan desde 350 soles y pueden aumentar según la manipulación y confianza que logran los estafadores.

A medida que se acerca el 14 de febrero, los especialistas insisten en la importancia de disfrutar de las citas online con precaución, priorizando la seguridad y la verificación de la otra persona.

El mensaje principal es claro: el amor virtual puede ser real, pero la seguridad debe ser la prioridad, y detectar señales de alerta es fundamental para evitar ser víctima de estas estafas.