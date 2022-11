Desde este lunes 14 hasta al viernes 18 de noviembre se lleva a cabo los CyberDays, evento virtual en el que empresas de diferentes rubros ofrecen ofertas y promociones en diversos productos, desde aparatos tecnológicos hasta pasajes aéreos. A continuación conoce las tarifas de vuelos que puedes encontrar.

SKY, la aerolínea low cost, se suma a los Cyber Days ofreciendo más de 12,000 pasajes, con descuentos hasta de 43% para viajar dentro del Perú y hasta de 31% para volar a destinos internacionales.

Según la empresa, durante estas fechas, los peruanos podrán encontrar tickets para volar de provincias a Lima desde S/ 79 o US$ 20, así como desde Lima a provincias a partir de S/ 103 o US$26, incluyendo las tasas aeroportuarias e impuestos.

Asimismo, la aerolínea ofrecerá diversos precios para viajar en rutas internacionales, que van desde S/ 747 o US$ 189 para volar Lima – Santiago de Chile – Lima; desde S/ 1,399 o US$ 354 para Lima - Cancún – Lima; y desde S/ 1,189 o US$ 301 para Lima – Miami– Lima.

La aerolínea low cost precisó que la mayor cantidad de pasajes nacionales en oferta serán para volar entre el 28 de noviembre de 2022 y el 30 de abril de 2023.

Para los pasajes internacionales en promoción, Sky anunció que se podrán usar para volar entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2023.

